Aydın'da Roma Dönemi'nden kalma altın takılar ele geçirildi
Aydın'da bir eve düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen altın takılar tespit edildi.
Kültür Sanat 05.11.2022, 19:16
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 6 parça halinde altın göz ve ağız bandı, bir çift balık figürlü küpe, 5 parça halinde altın alınlık, 3 parça halinde altın boyunluk ve 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.
Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen takıların, o dönemde soyluların cesetlerini süslemede kullanılan takılarla benzerlik taşıdığı kaydedildi.
Gözaltına alınan G.K'nin jandarmadaki işlemi sürüyor.
Kaynak: AA
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