Aydın'da Roma Dönemi'nden kalma altın takılar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 6 parça halinde altın göz ve ağız bandı, bir çift balık figürlü küpe, 5 parça halinde altın alınlık, 3 parça halinde altın boyunluk ve 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.

Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen takıların, o dönemde soyluların cesetlerini süslemede kullanılan takılarla benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan G.K'nin jandarmadaki işlemi sürüyor.