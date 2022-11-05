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Aydın'da Roma Dönemi'nden kalma altın takılar ele geçirildi

Aydın'da bir eve düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen altın takılar tespit edildi.

Kültür Sanat 05.11.2022, 19:16
Aydın'da Roma Dönemi'nden kalma altın takılar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin Efeler ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 6 parça halinde altın göz ve ağız bandı, bir çift balık figürlü küpe, 5 parça halinde altın alınlık, 3 parça halinde altın boyunluk ve 20 altın yaprak figürü ele geçirildi.

Roma Dönemi'nden kalma olduğu değerlendirilen takıların, o dönemde soyluların cesetlerini süslemede kullanılan takılarla benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan G.K'nin jandarmadaki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA
#Aydın #Roma dönemİ #altın takı
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