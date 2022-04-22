Ayasofya'nın tahrip olan imparator kapısı onarıldı
Ayasofya'nın imparator kapısındaki tahribat Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıldı.
Kültür Sanat 22.04.2022, 00:12
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.
Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.
Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti
Kaynak: AA
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