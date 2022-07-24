Ayasofya belgeselinin ikinci bölümü paylaşıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ikinci bölümünden yaklaşık 6,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı bölümde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ve açıldığı gün camide Aşr-ı Şerif okuduğu görüntüler ile o gün camide okunan öğle ezanından görüntüler yer aldı.

Belgeselde değerlendirmelerine yer verilen Vali Yerlikaya, salgın sonrasında Ayasofya'nın günlük ziyaretçi sayısının arttığını ve temmuz ayının ilk günlerinde 70-75 bini bulduğunu, bunun da 2022 yılı sonuna kadar 17-18 milyon ziyaretçinin camide buluşacağını gösterdiğini belirtti.

2 yıl önce #24Temmuz'da 86 yıllık özlem bitti. #Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde ezanlar okundu.



O gün #İstanbul semalarında #ezan bir başka okunuyordu.



Bu kutlu günün anısına hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras:#Ayasofya' belgeselimiz1. Bölüm

https://t.co/MZDME3NA59 pic.twitter.com/BxjPkt2k60 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2022

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin camiye ilişkin bilgi verdikleri röportajların da yer aldığı bölümde, camiyi ziyaret eden vatandaşlar ile turistlerin görüşleri de yer buldu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, belgeselin ikinci bölümünün tamamının yayınlandığı YouTube linkine de yer verdi.