banner38

Asım Gültekin vefatının 2. yılında anılacak

İki yıl önce vefat eden eğitimci, yazar Asım Gültekin, bu akşam düzenlenen törende anılacak.

Kültür Sanat 22.07.2022, 20:26
Asım Gültekin vefatının 2. yılında anılacak

Dünya Dergiler Birliği ve Genç Dergiler Birliği tarafından düzenlenen anma etkinliği, 1 Haziran 2021'de hizmete başlayan Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı merkezde, edebiyatla ilgili alanlarda hizmet veriliyor. Yaratıcı yazarlık projesi bünyesinde karikatür, deneme, şiir, öykü ve ilk adım dergicilik başlıkları altında atölye faaliyetleri yürütülüyor.

Merkez, İstanbul dışında farklı illerde de etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenliyor. merkez, Uygur dili eğitiminin de verildiği merkezde, akran eğitimine dayalı interaktif İngiliz dili atölyesi, robotik kodlama gibi birçok konuda gönüllü eğitmenler tarafından kurslar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
#Asım Gültekin #Anma
Yorumlar (0)
banner35
27
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner23