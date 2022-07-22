Asım Gültekin vefatının 2. yılında anılacak

Dünya Dergiler Birliği ve Genç Dergiler Birliği tarafından düzenlenen anma etkinliği, 1 Haziran 2021'de hizmete başlayan Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı merkezde, edebiyatla ilgili alanlarda hizmet veriliyor. Yaratıcı yazarlık projesi bünyesinde karikatür, deneme, şiir, öykü ve ilk adım dergicilik başlıkları altında atölye faaliyetleri yürütülüyor.

Merkez, İstanbul dışında farklı illerde de etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenliyor. merkez, Uygur dili eğitiminin de verildiği merkezde, akran eğitimine dayalı interaktif İngiliz dili atölyesi, robotik kodlama gibi birçok konuda gönüllü eğitmenler tarafından kurslar gerçekleştiriliyor.