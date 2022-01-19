Ara Güler Müzesi'nde yılın ilk sergisi 'Muhtelif İstanbul' açıldı

Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan "Muhtelif İstanbul" sergisi açıldı. Sergide 58 siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960'lı yıllara ait kontak baskı örnekleri beğeniye sunuldu.

Adını Ara Güler'in arşivinde çeşitli konular için kullandığı "Muhtelif" temasından alan sergi, "İstanbul'un gözü" olarak anılan Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait olan sergide, usta fotoğrafçının 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960'lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.

Adını Ara Güler'in arşivinde çeşitli konular için kullandığı "Muhtelif" temasından alan sergi, "İstanbul'un gözü" olarak anılan Ara Güler'in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'ne ait olan sergide, usta fotoğrafçının 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960'lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.