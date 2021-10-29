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Ara Güler'in arşivinden 'Denize İnen Yol' sergisi açılıyor

Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler'in "Denize İnen Yol" sergisi yarın sanatseverlerin ziyaretine Galataport'ta açılacak.

Kültür Sanat 29.10.2021, 17:32 29.10.2021, 17:36
Ara Güler'in arşivinden 'Denize İnen Yol' sergisi açılıyor

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Galata Kulesi, Tophane, Karaköy, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray, Galata Mevlevihanesi ve Taksim Meydanı ile çevresinden fotoğraflar yer alıyor.

Daha önce yayınlanmamış fotoğrafların da bulunduğu 41 eserin görülebileceği sergi, 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergide ayrıca Ara Güler'in 1970'li yıllarda yapmış olduğu ve Yavuz Zırhlısının sökümünü konu alan 17 dakikalık "Kahramanın Sonu" belgeseli de gösterilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne farklı etkinliklerle katıldıklarını ve destek olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Doğuş Grubu olarak, kültür ve sanatın farklı dallarını desteklemek ve geliştirmek bizim için büyük öneme sahip. Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit F. Şahenk'in bu konudaki vizyonu hepimiz için yol gösterici olmuştur. Kültür-sanat alanında sürdürülebilir projeler üretmeye daima özen gösteriyoruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesini bu felsefeyle 2016 yılında hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki bu projeleri Ara Güler ustanın sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle yapabildik. Bu iki kıymetli sanat kurumumuz sayesinde çok değerli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatının bu arşiv üzerinden desteklenmesini de sağlıyoruz. Türkiye'nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi olarak büyük ustanın eserlerini gelecek nesillerle buluşturabilmek en büyük hedefimiz."

#Ara Güler #Denize İnen Yol
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