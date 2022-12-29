Amasya'nın semaverine coğrafi işaret

Amasya Valiliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucu coğrafi işaret alan semaverin tanıtımı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Amasya'da semaver üretiminin, iki asırdan bu yana sürdürülen bir el sanatı ve geleneksel kültürün bir parçası olduğunu söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünlerine semaverin de eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, "Amasya'ya geldiğimizde ilimizin 4 coğrafi işaret tescili bulunmaktaydı. Amasya ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak amacıyla Valiliğimizin öncülüğünde, ilimize ait coğrafi işaretlerin artırılması yönünde çalışmalarımıza başladık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çalışmalar sonucunda Amasya semaverini, ilimizin 16'ncı coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş bulunuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Amasya semaverinin çay tiryakilerinden uzun yıllardır ilgi gördüğüne işaret ederek, "Birkaç işletmenin el işçiliğiyle ürettiği semaverler, yurt içi ve yurt dışına da gönderiliyor. Amasya'nın coğrafi işaretli ürünleri arasına giren semaverde demlenen çayın lezzeti hiçbir yerde yok. Semaver çayı tarlada çalışan ve kalabalık misafiri olan vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Aldığımız coğrafi işaret belgesi hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Amasya semaverinin coğrafi işaret belgesi, Vali Masatlı tarafından Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç'a verildi. Daha sonra Masatlı ile katılımcılar, semaverde demlenen çaydan içti.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.