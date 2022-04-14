Altın Palmiye adayları açıklandı

Paris'te düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan adayların ilki ülkesini terk eden Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un ünlü besteci Piotr Çaykovski ile karısı Antonina Miliyukova arasındaki aşk hikayesini anlatan "Çaykovski'nin Karısı" adlı filmi oldu.

Başrolünü Vigo Mortensen'in üstlendiği David Cronenberg imzalı Geleceğin Suçları (Crimes of the Future) filmi aday gösterilen bir diğer film oldu.

Kısa bir süre önce Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Claire Denis Orta Amerika'da çektiği "Gündüz Yıldızları" (Stars at Noon) filmi ile Altın Palmiye için yarışacak.

Dardenne Kardeşler de son filmleri ile Tori ve Lokita ile aday gösterildi.

James Gray yönettiği Kıyamet Zamanı "Armageddon Time" filmi ile büyük ödül için yarışacak.

Japon yapımcı yönetmen Hirokazu Kore-eda da Kore'de istenmeyen bebeklerin konduğu bir kutuyu konu alan Aracı (Broker) filmiyle adaylar arasında yerini aldı.

İtalyan yönetmen Mario Martone de Nostalgia adlı filmi ile aday gösterilen bir diğer isim oldu.

Daha önce de ödül kazanan Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu bu yıl RMN fimiyle tekrar yarışacak.

Altın Palmiye'ye aday gösterilen diğer filmler ise şunlar:

Ali Abbasi - Holy Spider (Kutsal Örümcek)

Valeria Bruni Tedeschi - Les Amandiers (Badem Ağaçları)

Arnaud Desplechin - Frere et Soeur (Kız ve Erkek Kardeşler)

Lukas Dhont - Close (Yakın)

Ruben Östlund - Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni)

Park Chan-Wook - Decision to Leave (Ayrılma Kararı)

Kelly Reichardt - Showing Up (Görünme)

Saeed Roustaee - Leila's Brothers (Leyla'nın Erkek Kardeşleri)

Tarik Saleh - Boy from Heaven (Cennet'ten Gelen Çocuk)

Jerzy Skolimowski - EO

Emin Alper 'Belirli Bir Bakış' ödülüne aday

1998'den beri verilen ve Fransız sinemalarında gösterim desteği sunulan Belirli Bir Bakış ödülüne aday gösterilen filmlar arasında Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filmi de yer aldı.

Jüri ilerleyen günlerde netleşecek

Adayları açıklayan Festival Direktörü Thierry Frémaux 24 Mayıs'ta 75'incisi düzenlenecek festivalin jüri heyetinin önümüzdeki günlerde tam olarak şekilleneceğini açıkladı.

Fremaux adayların 2 bin 200 film arasından seçildiğini vurgularken festival için 35 bin medya akreditasyonu verildiğini yani sayıların salgın öncesi döneme döndüğünü belirtti.

Kaynak: Euronews