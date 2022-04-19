Ali Ülker yazdı: "Yazılar konuşuyor… Peki biz dinlemeye hazır mıyız?"

Ali Ülker'in yazısı şöyle:

Kelimelerin kökenlerine, yani etimolojiye meraklı bir insanım. Kimi zaman sıra dışı bulduğum kimi zaman da hepimizin kanıksadığı kelimeleri merak eder, hangi dilden doğduklarını, orijinal anlamlarını ve zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiklerini incelerim. Dilerseniz bugün bu araştırmayı hep birlikte yapalım ve “sanat” kelimesinin kökenine bakalım.

Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz ya da söylediğimiz, hatta “sıradanlığın” ötesine geçen işleri tarif ederken kullandığımız bir kelime “sanat”. Fakat orijinal manası bugün bildiğimiz anlamından farklı; hatta “zanaat” olarak da yorumlanabilir. Arapça “san’” kökünden gelen sanat, aslında “bir şeyi yapmak” anlamı taşıyor. Bu fiilden türeyen “sana’” kelimesi “işinde mahir olmak”, “san’at” ise “yapılan iş, meslek” demek. Günümüzde endüstriyle eş anlamlı kullandığımız “sanayi” de aslında “sanatlar, meslekler” manasına geliyor.[1] Kısacası, orijinalinde “meslek” anlamındaki kelime Türkçede zaman içinde farklı bir yöne evrilmiş, kapsamını genişletmiş ve “Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” veya “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım” manalarını kazanmış.[2]

Sanat deyince resim, heykel, müzik, edebiyat gibi dallar aklımıza geliyor. Fakat içinde bulunduğumuz Ramazan ayından ilham alarak, istiyorum ki bu defa geleneksel İslam sanatlarından “hat”ta odaklanalım.

Büyük ressam, heykeltıraş, mimar ve şair Michelangelo, “Gerçek bir sanat eseri yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir” demiş. Aslında benim söylemek istediğim de tam olarak bu. Muhakkak ki Michelangelo bambaşka bir sanat anlayışından, bambaşka bir inançtan, bambaşka bir toplumdan geliyor. Fakat ortak bir noktada buluşuyoruz: Sanat, Allah’ın yarattığı bu dünyada birer gölge olarak dolaşan bizlerin, etrafımızdaki ve içimizdeki güzellikleri yansıtmak üzere gösterdiği çabanın sonucudur. Ancak bir sanat eseri ne kadar güzel olursa olsun, Allah’ın eserlerinin karşısında mutlaka cılız kalacaktır. Bunu en baştan kabul etmek gerektiği kanaatindeyim.

İslam’ın tasvir yasağı hepimizin malumudur. Fakat bu, sanatın kısıtlanması anlamına gelmekten ziyade, zengin soyut anlatımları mümkün kılmaktadır. Çünkü insan zaten fani bir âlemdedir ve hayalindeki “sonsuzluk” kavramını sanatına yansıtır. Akademisyen Yasin Pişgin’in ifadesiyle, “Bir yönüyle sanat, insanın içindeki sonsuzluk özleminin bir ifadesidir. O, sonsuzluk âlemine gerçek anlamda yönelmiş olan aşk ve iradenin bir ürünüdür.”[3] Bu aşk ve iradenin en güzel yansımalarından biri de hat sanatında görülür.

Hat, güzel ve estetik bir yazıdan çok daha fazlasıdır! Tek bir cümle, bazen de tek bir kelime içinde kâinatı anlama çabasıdır. Yaratanın kusursuzluğu önünde boynunu büken bir kalemdir. Kur’an-ı Kerim’i, Esma-ül Hüsnâ’yı, Hadis-i Şerifleri, Hilye-i Şerifleri, İslam büyüklerinin önemli sözlerini bin bir farklı üslupla yazıya döküp gözlerden gönüllere akmalarını sağlayan bir vesiledir. Fakat bunu büyük bir tevazuyla yapar. Çünkü hattatlar bilirler ki en güzel eser bile Allah’ın kusursuz yaratımının gölgesinin gölgesi olabilir ancak.

Hat; sanatı sadece görsel bir aracı olmaktan çıkarır. Seslere, harflere, sözlere, kelimelere döker; kalplerle konuşturur. Ne mutlu bize ki Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eşsiz hatlar sayesinde biz de bu konuşmalara kulak verme imkânına sahibiz.

Sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki, rik'a… Kelam hangi türde, hangi stilde yazıya dökülmüş olursa olsun, bize bu dünyadaki varlığımızın değerini ve aynı zamanda değersizliğini anlatır. Allah’ın yaratıp dünyaya gönderdiği, sorumluluklar yükleyecek kadar önemsediği varlıklarız. Aklımız, vicdanımız ve kalbimiz doğrultusunda çevremizi iyi ya da kötü yönde etkileme gücüne sahibiz. Daima iyi olanı seçmekle ve yapmakla yükümlüyüz. Bütün bunlarla birlikte, biliyoruz ki aslında Allah’ın kudreti karşısında aciziz. Bu koca kâinatta bir toz zerresi kadar hükmümüz var ve muhakkak ki gün gelecek Yaratana döneceğiz.

Tek bir hatta bakmak bile insana bu bilinci, bu duyguları, bu idraki getirebiliyor. Görünenden fazlasını anlayabilmemiz için kalplerimize hitap ediyor. Dikey ve yatay çizgiler, kavisler ve noktalar bir araya gelerek yazının çok daha ötesine geçiyor; nesiller, devirler, iklimler, çağlar boyunca etkisini koruyan, çok kıymetli mesajlar veriyor.

Biz bu mesajların kalıcı olduğuna, daha çok sayıda insanın ruhuna seslenmesine vesile olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de koleksiyonumuzdaki eserleri, “Konuşan Yazılar” başlığıyla Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’ndeki yeni sergi salonumuzda ziyaretçilere açıyoruz.

Bugüne dek her Ramazan ayında İslam eserleri sergileri açtık ve bu mübarek ay boyunca gerek dostlarımızla gerekse yolu Çamlıca’ya düşen tüm ziyaretçilerimizle paylaştık. Fakat artık geleneksel İslam eserlerinden oluşan sergimizi kalıcı hâle getiriyoruz. Tıpkı bu eserlerin verdiği mesajlar gibi, sergimiz de yıl boyu isteyen herkese açık olsun, gözlerden kalplere hitap etsin istiyoruz.

Değerli küratörümüz Mustafa Cemil Efe’nin büyük katkısıyla ve özenli sunumuyla bir araya getirdiğimiz “Konuşan Yazılar – Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu” sergimiz yıl boyu Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde ziyarete açık. Tek yapmanız gereken 0 216 524 25 00 numaralı telefonu arayıp randevu almak. Ve elbette kalbinizi Allah’ın mesajlarına açmak.

[1] İslam Ansiklopedisi

[2] Türk Dil Kurumu

[3] Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, “Din-Sanat İlişkisi Bağlamında Dini Tecrübenin Sanat Ruhuna Etkisi”, İslam ve Sanat, Tartışmalı İlmi Toplantı, 7-9 Kasım 2014, Antalya.