Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu

Törende ulusal yarışmada ‘En İyi Animasyon Ödülü’nü ‘Azami Nefes Sayısı’, ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü ‘Oyuncakçı Saklı Yadigarlar’, En İyi Kurmaca Ödülü’nü ‘Perdeler’ ve uluslararası yarışmada ‘En İyi Animasyon Ödülü’nü ‘It’, En İyi Belgesel Ödülü’nü ‘A Year In Exile’, ‘En İyi Kurmaca Film Ödülü’nü ‘So We Live’ kazandı. Siyer Vakfı tarafından Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi gibi kurumların destekleriyle düzenlenen festivalin, kapanıt şöreninde konuşan vakfın yönetim kurulu ve festival başkanı Abdulbaki Başer, başta bakanlık olmak üzere festivalin tüm paydaşlarına ve ekibine teşekkür etti.

Festival direktörü Cemil Nazlı da, 8 yıldır ellerinden geldiğince festivalin adına layık olmaya çalıştıklarını kaydetti. Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Bizi biz yapan değerleri yüzyıllardır bir arada tutan Beyoğlu’nun böyle güzel bir festivale ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz, sanatın her zaman destekçisi olacağız” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Beyoğlu’nun sinemanın beşiği olduğunun altını çizdi. 48 ülkeden 550 filmin başvurduğu festivalin etkinlikleri bu yıl 24-30 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Akademi Beyoğlu ve Fidan Sanat Vakfı’nda gerçekleştirilmişti.