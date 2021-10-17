Akif dizisinde tanınmış isimler canlandırılacak

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, "Akif" dizisinin setini ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının önemli bir dönemini anlatan 13 bölümlük mini dizinin TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanması planlanıyor.

Çekimleri İzmit Seka Plato'sunda devam eden dizinin yapımcılığını Kirli Kedi, tasarımcı yapımcılığını Uğur Uzunok, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin üstleniyor.

Mehmet Akif Ersoy'u Fikret Kuşkan'ı canlandırdığı yapımda, Akif'in eşi İsmet Hanım'ı ise Özge Borak oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.

"Ne mutlu onu görenlere ve onun yolundan gidebilenlere"

AA muhabirine açıklamada bulunan Selma Argon, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında, Ersoy'un böyle yapımlarla gençlere ulaşmasını sağladığı için TRT'ye teşekkür ederek, "Gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy'un hayatını çok iyi öğrenmesi lazım. Çünkü o, bir döneme damga vurmuş insanlardan biridir. Bilhassa manevi liderlik yapmıştır. Bugün onun için çok mutluyum." dedi.

Argon, dedesiyle ilgili çalışmaların kendisini çok memnun ettiğinin altını çizerek, özellikle son 15-20 senede Ersoy'un isminin yanı sıra yaptıklarının da ortaya çıktığını vurguladı.

Dedesinin özelliklerine de değinen Argon, şunları aktardı:

"Mehmet Akif'in yolu güzel bir yoldur. Asla doğruluktan vazgeçmemiş, daima sözünün eri olmuş, verdiği sözü tutmuş, samimi bir insandır. Bana gençler hep 'Neyzen Tevfik'le nasıl arkadaşlık etti?' diye sorar. O kadar güzel ve uzun süren bir dostlukları var ki. Birbirlerini değiştirmeye çalışmamışlardır. Neyzen bambaşka bir dehadır, ney ve hiciv ustasıdır. Birbirlerini değiştirmeye çalışmadıkları için çok uzun dostlukları var. Dedemin bütün dostlukları samimiyetle ilerlemiştir. Çok dostu vardı. Ne mutlu onu görenlere ve onun yolundan gidebilenlere."

"Dizide Akif'in milli bir şuur oluşturma çabalarını göreceğiz"

Yönetmen Selahattin Sancaklı da Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini çekmenin gurur verici bir durum olduğuna işaret etti.

Dizide Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazmadan önce yaşadığı zorlukların ele alındığını kaydeden Sancaklı, "Aslında 1915-1920 arasındaki hem Türkiye hem de dünya tarihini görüyoruz. Akif Berlin'e ve Mısır'a gidiyor. Müslümanların yaşadığı ve zulüm gördüğü yerlere gidiyor, onların sorunlarını dile getiriyor. Dizide Akif'in milli bir şuur oluşturma çabalarını göreceğiz." diye konuştu.

Sancaklı, dizi formatından farklı bir sinematografiyle sinema seyircisine hitap edecek anlatıma odaklandıklarını ve Ersoy'u anlatan önceki yapımlara kıyasla güçlü bir hikayeyi ele aldıklarına dikkati çekti.

"Bizim evde Kur'an-ı Kerim'in yanında Safahat olurdu"

Yapımcı ve senarist Uğur Uzunok ise 2009'da Ersoy'la ilgili bir tiyatro oyunu yazdığının altını çizerek, "Çocukluktan beri Mehmet Akif'i okuyorum. Bizim evde Kur'an-ı Kerim'in yanında Safahat olurdu. Sanırım bunun sebebi Safahat'ın ilhamını Kur'an-ı Kerim'den alan bir şiir olmasıydı. Dolayısıyla benim Mehmet Akif'le ilişkim çocukluğumda başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy'un bir şahsiyet olarak ortaya çıkma sürecini dizide anlattıklarını kaydeden Uzunok, unutulmaz şairin İstiklal Marşı'nı yazmasının nedenlerini de yapımda işlediklerini dile getirdi.

Uğur Uzunok, Balkan Savaşları'nda ümitsizliğe düşüp savaşmayan bir gençliği, Çanakkale ile Kurtuluş Savaşı'na götüren bir hareketin başlatıcısı olarak Ersoy'u görmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kemal Tahir, 'Biz Çanakkale Harbi'ni Balkan Harbi'nden kaçanlarla kazandık' diyor. 2 yıl var arada ve 2 yılda gençliğin dönüşümü söz konusu. Mehmet Akif de bir şair çıkıyor ve diyor ki 'Tekirdağ ne kadar vatansa Diyarbakır'ın karpuz kabuğu da o kadar vatandır.' Bir karpuz kabuğuyla vatan arasında bağ kurabilecek ferasete sahip bir adam ortaya çıkıyor ve bir istiklal yürüyüşü başlatıyor. Biz bu projede bunları anlatacağız."

Dijital platformlara içerik olarak daha kaliteli yapımların çekilebildiğine vurgu yapan Uzunok, süreler daha kısa olduğu için estetik yönelişleri fazla bir dizi ortaya koyduklarının da altını çizdi.

TRT'nin yeni açılacak dijital platformda yayınlanacak

Ersoy'un aile fertlerinden Mümtaz'ın, Balkan Harbi'nin en hararetli günlerinde cepheden fikirleri değişmiş olarak dönmesiyle başlayan hikaye, usta şairin İstiklal Marşı'nı yazma sürecini işliyor.

Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.