Ahmet Özel’in 'Dönemler' sergisi ziyarete açılıyor
İnsanın varoluşuna ve zaman kavramına ilişkin konuların işlendiği, farklı dönemlerde yapılmış farklı boyutlardaki eserlerin sergileneceği Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özel’in 31. Solo sergisi, Gelişim Kule’de yer alan Gelişim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Ressam Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özel’in "Dönemler" adını taşıyan sergisi, Gelişim Sanat Galerisi’nde 20 Nisan’da açılıyor. 31. kişisel sergi olma özelliğini taşıyan sergide sanatçının, özellikle sanatın olgun dönemlerini yansıttığı seçki resimler yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özel insanın varoluşuna ve zaman kavramına dair soruları soyut-plastik bir dille irdelediğini belirtti.
Yağlıboya, kolaj ve kağıt üzerine mürekkeple çalışılmış farklı dönemlerden farklı boyutlardaki eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Serginin küratörlüğünü Ressam Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu yapıyor.
Dönemler adlı sergi, 14 Mayıs’a kadar Gelişim Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.
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