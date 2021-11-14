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Ahmet Kekeç Kütüphanesi Malatya'da açıldı

14 Kasım 2020'de kaybettiğimiz gazeteci-yazar Ahmet Kekeç'in adının verildiği kütüphanenin açılışı yazarın ailesinin de katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 14.11.2021, 01:05
Ahmet Kekeç Kütüphanesi Malatya'da açıldı

Battalgazi Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılarak, 14 Kasım 2020'de vefat eden Malatyalı gazeteci-yazar Kekeç'in adının verildiği kütüphanenin açılışı yazarın ailesinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkez Beydağı Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılışında konuşan Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, aile olarak gururlu bir günü yaşadıklarını söyledi.

Babasının adının ilk olarak Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir kütüphaneye verildiğini, şimdi de Battalgazi Belediyesinin yine kütüphaneye adını verdiğini belirten Kekeç, iki belediyenin adını taşıdığı kişilerin Hazreti Peygamber ile ilişkili olduğunu ifade etti.

Kekeç, şöyle devam etti:

"Biz bunu manidar buluyoruz, bu çok hoşumuza gidiyor. Bu gelişimi nasıl sağlayacağız, Resulullah'a nasıl layık olacağız, okuyarak, ilimle, farkında olarak, hiçbir şeyi boş geçmeyerek, zamanın şimdiden ibaret olmadığının farkında olarak geçmişimize layık olmaya çalışacağız. Babam Ahmet Kekeç'i tanıtırken yazar diyoruz ama babam yazmaktan çok okurdu, çok iyi bir okurdu. Bana da çok büyük bir kütüphaneyi ve okuma alışkanlığını miras olarak bıraktı. Dolayısıyla okuma faaliyetlerinin, çalışma faaliyetlerinin gerçekleşeceği, gençlerin faydalanacağı böyle çok da güzel bir bina. Gerçekten emeği geçen Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden, çivi çakanlardan Allah razı olsun. İnşallah gençler faydalanır, gelirler, okurlar, okumanın öneminin farkında olsunlar isterim. Böyle bir hediyenin de kıymetini bilsinler isterim."

"Gelecek hayali kurduğumuz bir ağabeyimizdi"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Ahmet Kekeç'in kentin yetiştirdiği güzel insanlardan birisi olduğunu belirterek, "Birlikte aynı ideali paylaştığımız, mücadele ettiğimiz, sohbetler edip gelecek hayali kurduğumuz bir ağabeyimizdi ve bu noktada vefa göstererek kendisinin adını bu güzel kütüphaneye veren belediyemize de teşekkür ediyorum. Burada her okuyanın birer Fatiha okuduğu ve anımsadığı, unutmadığı bir yazar olarak gerçekten gönüllerde de taht kuran bir kardeşimizdi." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kekeç ile aynı mahallenin evlatları olduklarını, beraber okur yazar grubunun artması için sohbetler yaptıklarını anlattı.

Ahmet Kekeç'in fikir insanı olduğunu dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Hizmetlerin en güzeli insana yapılan hizmetler ve yatırımlardır. İnsana yapılan yatırımın en önemlisi de eğitim yuvası açmaktır. İşte onlardan bir tanesi de bu kütüphanenin hem okuma hem de yazma konusunda çocuklarımıza vereceği fiziksel destektir. Yeni fikir adamları, yeni bilim adamları, yeni başkanlar, yeni milletvekilleri, Malatya'nın, Türkiye'nin yeni yöneticileri bu mahalleden, bu kütüphaneden çıkacak."

Çalık, park, basketbol sahası ve caminin yanına yapılan kütüphanenin çevresiyle bir külliye havasına büründüğüne dikkati çekti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kütüphanenin Battalgazi'ye hayırlı olmasını dileyerek, İslam'ın okumaya verdiği önemin altını çizdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de kütüphanenin kitap okumak isteyen öğrencilere hizmet vereceğini, etüt, ders çalışma salonları ve intibak eğitimleri için odaların yer aldığını dile getirerek, "Gençlerin bilgi, ilim ve irfan sahibi olması için biz belediyeler olarak elimizde hangi olanaklar varsa onları vatandaşlarımız için seferber edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA
#ahmet kekeç kütüphanesi #Malatya #mehmet hakan kekeç
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