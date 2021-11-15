Adıyaman'da 40 milyon yıllık fosiller bulundu
Adıyaman'da yaşayan bir genç 40 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz canlısına ait 4 fosil buldu.
Kültür Sanat 15.11.2021, 21:50
Adıyaman'da yaşayan bir genç, 40 milyon yıllık olduğu tespit edilen 4 fosil buldu.
Bölükyayla köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu.
Taşları Adıyaman Müze Müdürlüğüne götüren Öztürk, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti.
Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşların 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti.
Fosiller, koruma altına alındı.
Kaynak: AA
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