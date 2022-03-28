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94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Tören, TRT 2’de canlı yayınlandı.

Kültür Sanat 28.03.2022, 08:28
94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

“The Power of the Dog” adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, “Dune” filmi 10, “Belfast” ve “West Side Story” filmleri de 7 dalda aday olmuştu.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby’nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede ‘En İyi Film’ ödülünü kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü King Richard filmi ile Will Smith’e giderken, En İyi Kadın oyuncu, The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica Chastain oldu.

Jane Campion da, The Power of the Dog filmi ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Oscar kazanan ilk işitme engelli törene damga vurdu

“CODA” filmindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

Will Smith’ten Oscar tokadı

Törende sıradışı bir an da yaşandı. Ünlü aktör Will Smith, Oscar ödül töreninde eşiyle ilgili şaka yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock’a tokat attı.

Törende ödüle layık görülenler:

En İyi Film ödülü: CODA

En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)

En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Müziği ödülü: Dune

En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda

En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast

En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy Kotsur

En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune

En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball

En İyi Sinematografi ödülü: Dune

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü: The Eyes of Tammy Faye

En İyi Özgün Şarkı ödülü: No Time To Die

En İyi Yapım Tasarımı ödülü: Dune

En İyi Kostüm Tasarımı ödülü: Cruella

En İyi Animasyon ödülü: Encanto

En İyi Kısa Animasyon ödülü: The Windshield Wiper

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