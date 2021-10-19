8 bin yıllık balık figürü bulundu
İzmir'de yapılan kazılarda geçmişi 8 bin yıla dayanan balık motifli el aletli tespit edildi.
İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda 8 bin yıl öncesine ait, balık şeklinde yapılmış el aleti gün ışığına çıkarıldı.
Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, kentin 8 bin yıllık tarihine ışık tutan kazılar kapsamında 15 santimetre boyunda kemikten balık figürü şeklinde yapılmış alet bulunduğunu söyledi.
Bu aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığını düşündüklerini kaydeden Derin, üzerine balığın pulları ve kuyruğu gibi detayların işlenmiş olduğunu ifade etti.
Derin, Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmediklerini aktararak, "8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet. O dönemin insanları balık temizlemek için çeşitli aletler kullanmıştı. Biz de o döneme ait böyle bir alet bulduk. Balık temizlemek için kullanılan, kemikten yapılmış ve balık şeklinde bir spatula bu. Üzerinde balık pullarını temizlerken oluşan izleri görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi desteğiyle 2005'ten bu yana devam eden Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri kazılarında, mermer ana tanrıça heykelciği, heykel başları, ayı heykelciği, serçe formunda biberon ile üzerinde güneş sembolü olan yönetici mührünün de aralarında bulunduğu çok sayıda buluntu tespit edilmişti.
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