72. Uluslararası Berlin Film Festivali başladı

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali başladı. Festivalin yarışma bölümünde yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'a düzenlenen gala öncesinde yönetmen Ozon, "Peter von Kant" filminde yer alan oyuncular, jüri üyeleri, siyasetçiler ve çok sayıda ünlü isim kırımızı halıda yürüdü.

69 ülkeden 256 film gösterilecek

69 ülkeden 256 filmin gösterileceği festival, 20 Şubat'a kadar sürecek. Festivalde 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak. Festivalde, Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.

Türkiyeli ev emekçisi Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesi'nden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan Alman yönetmen Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a karşı) filmi yarışma bölümünde seyircilerle bulaşacak.