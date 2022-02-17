72. Berlin Film Festivali'nin ödülleri verildi
Bu yıl 72.'si düzenlenen Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödüller sahiplerini buldu.
'93 Yazı filmiyle adından söz ettiren Carla Simón'un yeni filmi Alcarràs, Altın Ayı Ödülü'ne layık görülürken, En İyi Oyuncu kategorisinde Gümüş Ayı Ödülü'ne uzanan isim ise Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filmindeki performansıyla Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaplan oldu.
M. Night Shyamalan'ın jüri başkanlığını üstlendiği 72. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Geçen yıl pandemi sebebiyle iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ve bu yıl tekrardan geleneksel tarihlerinde düzenlenen Berlinale'de, büyük ödül Altın Ayı, son dönemin öne çıkan yönetmenlerinden Carla Simón imzalı Alcarràs'a gitti. Film, Katalunya'nın bir taşra köyünde çiftçilik yapan bir ailenin bir anda değişen hayatlarını konu ediniyor.
Üretken sinemacı Hong Sang-soo'nun yeni filmi The Novelist’s Film, Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülürken, Yönetmen kategorisinde Gümüş Ayı ise usta sinemacı Claire Denis'nin oldu. Oyuncu kategorilerini birleştiren Berlinale'de En İyi Oyuncu kategorisinde verilen Gümüş Ayı ise gerçek bir hikâyeden uyarlanan Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush filmindeki performansıyla Türkiye kökenli oyuncu Meltem Kaplan'a gitti.
Altın Ayı En İyi Film Ödülü: Alcarràs - Carla Simón
Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü: The Novelist’s Film - Hong Sang-soo
Gümüş Ayı Jüri Ödülü: Robe of Gems - Natalia Lopez Gallardo
Gümüş Ayı Yönetmen Ödülü: Fire - Claire Denis
Gümüş Ayı En İyi Oyuncu Ödülü: Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush - Meltem Kaptan
Gümüş Ayı En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü: Before, Now and Then (Nana) - Laura Basuki
Gümüş Ayı Senaryo Ödülü: Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush - Laila Stieler
Gümüş Ayı Sanatsal Katkı Ödülü: Everything Will Be OK - Rithy Panh
Özel Mansiyon Ödülü: A Piece of Sky - Michael Koch
Karşılaşmalar Jüri Ödülleri
En İyi Film: Mutzenbacher - Ruth Beckermann
En İyi Yönetmen: Unrest - Cyril Schäublin
Jüri Özel Ödülü: See You Friday, Robinson - Mitra Farahani
Belgesel Jürisi Ödülleri
Berlinale Belgesel Ödülü: Myanmar Diaries - The Myanmar Film Collective
Özel Mansiyon Ödülü: No U-Turn - Ike Nnaebue
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