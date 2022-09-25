"7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" ay başında başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından düzenleniyor.

Bu yıl 29 ülkeden 250'yi aşkın yayınevini ağırlayacak fuarda, 100'ü aşkın konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, Fatih'te Of Hayrat Derneği'nde gerçekleştirilen basın toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinlik düzenleyerek, Türkiye'de yaşan Arap toplumlarının yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ağırakça, fuarın bu yılki sloganı "Sınırsız Bir Dünya"ya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sınırların suni olduğunu ve kültürün sınırları aştığını düşünüyoruz. Yani biz kültürel varlıklarımızla sınırlarımızı aşıyoruz. Bu fuarda 29 ülkeden insanlarla bir arada buluşuyoruz. Bulgaristan'dan öğrenciler, yayıncılar geliyor. Kuzey Makedonya'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan da geliyor ve bakın saydıklarımın hiçbiri Arap ülkesi değil. Bu ülkeler burada bir Arapça Kitap Fuarı'nda buluşuyorlar ve Arapça olarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar, sınır tanımıyorlar. Kültürlerin sınırı kaldığı bir coğrafyadayız ama biz ona rağmen ülkemizde zaman zaman maalesef göçmenlere yönelik farklı politikalar izliyoruz."

Fuarın hedefine değinen Ağırakça, "Ayrımcılığa, ırkçılığa karşı kültürel bir güç oluşturmak istiyoruz. Bu yumuşak gücü kullanarak dünyaya Türkiye'den bir mesaj vermek istiyoruz. 'Sınırsız Bir Dünya' sloganımızdan kastımız da bu aslında. Burada farklı renkler var. Tek renk, tek ses yok. Her renk İstanbul'da, Türkiye'de var. Özgürlüklerin olmadığı iddia edilen bir coğrafya olarak bu ithamların karşısında burada var. Bu durumu önemsiyoruz ve böyle bir kitle ile bu mesajı vermeye çalışıyoruz." dedi.

"Entegrasyonun karşılıklı dil öğrenilerek olacağına inanıyoruz"

Muhammed Ağırakça, fuarın bu yıl alan olarak 2 kat büyüdüğüne dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl fuarda gençlere özel bir yer açtık, üniversite öğrencilerimiz için özel bir bölüm var. Türkiye'de yaşayan göçmen öğrencilerin o kadar çok projesi var ki, bunlar artık Türkçe konuşuyorlar. Belki 8, 9 yıldır buradalar, buradaki üniversitelerden mezun oldular. Genç bölümümüzün dışında dil köşemiz var. Dil köşemiz de aslında entegrasyon sürecinin bir parçası. Biz fuarın düzenleyicilerinin fikriyatı olarak asimilasyona karşıyız. Asilimasyonun karşısında entegrasyonu savunuyoruz ve entegrasyonun karşılıklı dil öğrenilerek olacağına inanıyoruz. O nedenle hem Türkçeyi öğretmeye çalışıyoruz hem de gelen Türk misafirlere Arapça öğretmeye çalışıyoruz. Bu seneki yeniliklerimizden bir tanesi bölüm ve çok renkli olacak."

Fuarda çocuklara da özel etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktaran Ağırakça, "Bu sene çok sayıda göçmen psikolog bize başvurdu. 'Biz stantlarda gönüllü çalışmak istiyoruz, annelere destek vermek istiyoruz' dediler. Göçmen anneler burada psikologlara gidemiyorlar. Dil, iletişim sorunları var. Çocuklarına da destek olamıyorlar bu sebeple. Bu sene yeni bir bakış açısı getirerek, 10'a yakın psikolog fuarda olacak. Açıkcası bu da bizim için muhteşem bir motivasyon oldu. Bunu da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ağırakça, fuarda bir telif köşesi de hazırladıklarını belirterek, "Bu köşede özellikle Türk edebiyatının Arapçaya çevirisi için özel bir gayret sarf ediyoruz. Türk yayıncıları davet ettik. Yaklaşık 100'e yakın yayıncı bu fuarı özel olarak ziyaret edecek. Yayıncılarla randevulaştılar. Birebir görüşmeler, telif satışları olacak. Bu da bu seneki yeniliklerimizden birisi." diye konuştu.

"Arapça konuşulmayan bir ülkede düzenlenen ve bu kadar katılımı olan tek fuar olma özelliğini taşıyor"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç de şunları söyledi:

"Pandemiden sonra bu seneki fuarımızın oldukça canlı geçeceğini ve gençlerin de ilgisiyle katılımın fazla olacağını umuyorum. Bu fuarın özellikleri var. Arapça konuşulmayan bir ülkede düzenlenen ve bu kadar katılımı olan tek fuar olma özelliğini taşıyor. Ama bizim Arapça konuşan misafir nüfusumuzun da fazla olmasıyla birlikte belki de doğal süreçte yapılması gereken bir şeydi. Hem kültür hem entegrasyon hem uyum sürecini güçlendiren bir niteliği var. Böyle bir kitap fuarının verimli ve faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu de "'Neden bu fuarı yapıyorsunuz' diye bize soruyorlar. Tek bir kitabı daha iyi okuyup, daha iyi yorumlanabilmesi için fuarı yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okuyup, daha iyi anlamamız için tüm kitaplar bize referans olmuş oluyor ve tüm kitaplar İstanbul'da özgürdür. Neredeyse 5, 6 yıldır Arap yayıncılık dünyası savrulmuş vaziyette ve (bu fuar ile) İstanbul'da buluşuyorlar ve bu fuar İstanbul'a yakışıyor." dedi.

Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Jümeyli ise fuarın toplumlar arasında bir kültür köprüsü görevi yürüttüğünü ve bu sene alanında uzman isimlerin 100'den fazla konferansa fuar boyunca konuk olacağını anlattı.

Bugüne kadar en çok etkinliğin bu yılki fuarda düzenlendiğini vurgulayan Jümeyli, fuarın toplumların her kesimini kapsayan yanları olduğuna işaret ederek, birçok sivil toplum kuruluşunun da alanda yer alacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca fuarın kültür etkinlikleri sorumlusu Ammar Abdülhalik ve fuarın basın danışmanı Dr. Kamal Bendjafer konuşma yaptı.

Fuar hakkında

Uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren fuar ziyaretçilerinin ilgisini çeken bölümlerden biri olan Dil Köşesi'nde bu yıl alanında uzman eğitmenler, herkese açık şekilde Türkçe ve Arapça dersler verecek.

Bu yıl 150 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıkan 7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, İstanbul'da turist veya göçmen olarak bulunan Arap topluluğunun her çeşit kitap ihtiyacını, toptan veya perakende olarak eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçlıyor.

"Online Satış Hizmeti" adıyla yeni bir projeyi de hayata geçirecek olan fuara açık olduğu günlerde gelemeyen okurlar, fuar resmi sitesinden tüm kitaplara ve yayıncılara ulaşabilecek.

Türk edebiyatının yurt dışına açılımı adına yeni pazarlara kapı aralayan fuar, son 6 yılda 2 binden fazla eserin Türkçeden Arapçaya tercüme edilmesine öncülük etti.

Bu sene de Türkiye'deki yayıncılar akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar, ressamlar, grafik tasarımcıları ve matbaa sektörünün temsilcileri ile yurt dışından gelen yayıncılar, fuarda "Business Center / Right Corner" bölümünde görüşme yapabilecekler.

"Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın düzenlenmeye başladığı ilk yıl olan 2016'dan itibaren Türkiye'de sayıları 16 olan yabancı yayınevi ve kitap satış ofisi sayısı, fuarın yayıncılık sektörüne sunduğu katkılarla bu yıl itibariyle 80'i geçti.

Söz konusu yayınevleri Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği çatısı altında birleşerek Türkiye'nin yayıncı STK'ları ile düzenledikleri ortak faaliyetlerle Türk yayıncılığının dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ana Sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan fuar, 1 Ekim'den itibaren 9 gün İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon'da saat 10.00 - 21.00 arası ziyaretçilerini ağırlayacak.