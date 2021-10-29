7 asırdır bu duayı yapıyorlar
Bolu'da her cuma günü gerçekleştirilen ve artık kültürün bir parçası haline gelen esnaf duası 700 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.
Kültür Sanat 29.10.2021, 20:47
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da devam ettirildi.
Demirciler Çarşısı'nda her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor.
Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti.
Esnaf duasına, ilçeyi gezmek için Bursa'dan gelen kadınlar da katıldı.
Duadan sonra vatandaşlar, ilçedeki camilerde cuma namazı kıldı.
Kaynak: AA
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