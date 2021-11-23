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7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı

6 gün sürecek olan 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali Mimosas filminin gösterimi ile başladı.

Kültür Sanat 23.11.2021, 01:14
7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı

Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yönetmenler Mesut Uçakan ve Nazif Tunç'un yanı sıra sinema ve kültür sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Festival programının da tanıtıldığı etkinlikte, sunuculuğu oyuncu Ali Nuri Türkoğlu üstlenirken ulusal ve uluslararası yarışmalarda finale kalan filmlerin fragmanları da gösterildi.

Açılışın ardından festivalin Uluslararası Jüri Başkanı Oliver Laxe'n "Mimosas" filminin gösterimi yapıldı.

Festival Direktörü Cemil Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır organizasyonu yarışma olarak yaptıklarını, 4. yılından itibaren de festival formatına çevirmeye çalıştıklarını belirterek, sinemaseverleri 1 hafta sürecek dolu bir festivalin beklediğini söyledi.

Nazlı, etkinlikte önceki yıllara göre büyük farklılıkların olduğuna dikkati çekerek, "6 gün boyunca sinemayla, sanatla ilgili çok önemli etkinlikler ve gösterimler var. Bu gösterimlerde kısa filmcilerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Bugün özel seçkimiz vardı. Onun dışında söyleşilerimiz olacak. Bununla beraber çok önemli bir workshopumuz var. Bu sene özel konuğumuz ise Cannes Film Festivali'nden birçok ödül almış İspanyol yönetmen Oliver Laxe. Onunla beraber ustalık sınıfı yapacağız. 6 gün sürecek bu sinema ve sanat şölenini Haliç Kongre Merkezi'nde taçlandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Festivali, kısa filmcileri teşvik etmek için düzenlediklerini ifade eden Nazlı, toplamda 200 bin liralık ödülle kısa filmcilere destek olacaklarını dile getirdi.

Festivalin Son Taslak Endüstri Bölümü Direktörü Belkıs Bayrak ise "Festivalde yenilikçi olarak ne yapılabilir?" fikriyle yola çıkarak Son Taslak Endüstri Bölümü'nü başlattıklarını vurgulayarak, "Son Taslak Bölümü kısa film endüstrisinde geliştirme aşamasındaki, çekilmemiş filmlerin katıldığı bir bölüm. Başvuran projelerle kısa filmciler belirli eğitimlerden geçecek. Sonrasında jüriye sunumlar yaptıktan sonra filmlerinin çekimlerine katkı sağlayacak nakdi ödüller verilecek." ifadelerini kullandı.

Bayrak, Türkiye'deki festivallerde uzun metraj alanında proje halindeki filmlere destek sağlansa da kısa filmcilerin bu destekleri alamadıklarının altını çizerek, "Ulusal ve uluslararası finalist projelerimiz var. Yurt dışından katılan projeler de var. Festival tarihleri içerisinde uzman isimlerden eğitimler alacaklar. Tabii sadece program bununla kısıtlı değil. Eğitimlerine devam ederken biz bir yandan bütün festival katılımcılarına ustalık sınıfları, senaryo workshopları ve paneller düzenliyor olacak." değerlendirmesini yaptı.

İspanyol yönetmen Oliver Laxe ile "Ustalık Sınıfı"

Festivalin uluslararası jüri başkanlığını yapacak yönetmen Oliver Laxe, festivalin "Son Taslak Endüstri Bölümü" kapsamında 25 Kasım saat 19.00'da sektör profesyonellerine özel "Ustalık Sınıfı "gerçekleştirecek.

Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak etkinlikte Laxe, Son Taslak Endüstri Bölümü Direktörü Belkıs Bayrak moderatörlüğünde filmlerini çekerken hangi değerlerden yararlandığı ve sinema üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak.

Sinemada İslamofobi

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yılki ilk etkinliğinde Kanadalı yönetmen ve yazar Kaz Rahman'ı ağırlayacak. Yazar Peren Birsaygılı Mut moderatörlüğünde, 23 Kasım saat 16.30'da Akademi Beyoğlu'ndaki söyleşide, sinema sektöründe İslamofobi ele alınacak.

Festival Direktörü Cemil Nazlı'nın yönetimini üstleneceği "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" başlıklı söyleşi de 24 Kasım saat 16.30'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek. Söyleşinin konuşmacıları arasında "Kiralık", "Rağmen" ve "Hafsa" filmlerinin yönetmeni Emre Karapınar ve "Katmandu'ya Yol Arkadaşı Aranıyor" kitabın yazarı Abdullah Kibritçi yer alıyor.

"Son Taslak Endüstri Bölümü" bu yıl ilk kez festivalde yer alıyor

Festivalde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Son Taslak Endüstri Bölümü" kapsamındaki bir diğer etkinlik ise yapımcı Halil Kardaş ve Kosovalı yapımcı Valmira Hyseni'nin katılımıyla düzenlenecek "Kısa Film Yapmalı mı Yapmamalı mı?" başlıklı söyleşi olacak.

Filmlerin yapım aşamalarına nereden başlanması gerektiği ve uluslararası fonlamaların değerlendirileceği etkinlik, yönetmen Ramazan Kılıç moderatörlüğünde, 25 Kasım saat 16.30'da yine Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Bu bölümün son etkinliği ise 25 kısa film yönetmeni ve senaristinin katılacağı "Senaryo ve Fikir Atölyesi" olacak. Yönetmen ve senarist Elif Eda Karagöz'ün yürüteceği 3 ayrı oturumdan oluşan atölyede katılımcılar, senaryonun teknik bilgilerini aldıktan sonra sinopsis ve tretman çalışmaları yapacaklar.

Çalışmalarını son oturumda Karagöz'e sunacak katılımcılar, geri bildirimlerle çalışmalarına son halini verecek. Atlas 1948 Sineması'nda, 26 Kasım'da düzenlenecek atölyeye katılım akreditasyon ile sağlanacak.

Kaynak: AA
#Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali #siyer vakfı #festival #kısa film
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