66. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak ülkeler belli oldu
Bu yıl 66. kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye yer almayacak.
10, 12 ve 14 Mayıs 2022 tarihlerinde İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleşecek olan 66. Eurovision Şarkı Yarışması’na 41 ülke’nin katılacağını açıklandı.
35 ülke ve GKRY büyük finalde yer almak için mücadele edecek. Büyük beşli ülkelerinden Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık doğrudan finalde yarışacak.
66. Eurovision Şarkı Yarışması 18 bin kapasiteli Pala Alpitour’da gerçekleşecek.
Katılımcılar
-Almanya (ARD / NDR)
-Arnavutluk (RTSH)
-Avustralya (SBS)
-Avusturya (ORF)
-Azerbaycan (ICTIMAI)
-Belçika (RTBF)
-Birleşik Krallık (BBC)
-Bulgaristan (BNT)
-Çek Cumhuriyeti (CT)
-Danimarka (DR)
-Ermenistan (AMPTV)
-Estonya (ERR)
-Finlandiya (YLE)
-Fransa (FT)
-Gürcistan (GPB)
-Hollanda (AVROTROS)
-Hırvatistan (HRT)
-İrlanda (RTE)
-İsrail (IPBC / KAN)
-İtalya (RAI)
-İspanya (TVE)
-İsveç (SVT)
-İsviçre (SRG SSR)
-İzlanda (RUV)
-Karadağ (RTÇG)
-Kıbrıs Rum Kesimi (CYBC) (Tanımıyoruz)
-Letonya (LTV)
-Litvanya (LRT)
-Kuzey Makedonya (MKRTV)
-Malta (PBS)
-Moldova (TRM)
-Norveç (NRK)
-Polonya (TVP)
-Portekiz (RTP)
-Romanya (TVR)
-Rusya (RTR)
-San Marino (RTV)
-Sırbistan (RTS)
-Slovenya (RTVSLO)
-Ukrayna (UA: PBC)
-Yunanistan (ERT)
Geri dönenler
Karadağ üç yılın ardından ve Ermenistan bir yılın ardından Eurovision’a geri dönüş yaptı.
Geri dönmeyenler
Macaristan’ın 2019 yılından sonra bu yıl da yer almayacağı açıklandı. 2013 yılından beri Eurovision’a katılmayan Türkiye, 2022 yılında yarışmada yer almayacak.
Kaynak: escturkey.com
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