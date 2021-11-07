banner38

600 yıllık cami artık ibadete hazır

Geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Yelli Camisi'nde restorasyon işlemleri tamamlandı ve cami yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Kültür Sanat 07.11.2021, 20:41
600 yıllık cami artık ibadete hazır

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde yer alan tarihi Yelli Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentteki kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları devam ederken pek çok medrese, hamam, cami, han, türbe kalıntısı bulunan antik kentten bugüne kadar gelen yapılar arasında Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camisi, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camisi ve Medresesi ile bir türbe yer alıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Kadir Pektaş, AA muhabirine, Yelli Cami'nin surların dışında medrese ve hamamla birlikte bir külliye olarak inşa edilen kompleksin en büyük yapısı olduğunu söyledi.

Tek kubbeli, iki gözlü cemaat yeri olan caminin 14-15. yüzyılın en dikkat çekici, küçük ölçekli ama sağlam mimari yapılarından biri olduğunu vurgulayan Pektaş, caminin sadece antik kentte değil, o dönem bütün Anadolu'da dikkati çeken yapılardan biri olduğunu bildirdi.

Yelli Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2017'de hazırlanan proje kapsamında başladığını kaydeden Pektaş, öncelikle hazirenin bulunduğu batı cephede kazı çalışmaları yapıldığını, buradaki mezarlar ve haziredeki genel dokunun ortaya çıkartıldığını kaydetti. 

"Olduğu şekliyle korundu"

Pektaş, daha sonra yapının iç kısmında iskeleler kurularak restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Son bir yılda kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandı. Caminin batı kısmında mezarlıkların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında buradaki mezarlar iskeletlerle beraber belgelendi, restorasyonları yapıldı. Daha sonra iç kısımda duvarlarda harç ve sıva analizleri yapıldı. Mevcutlar olduğu şekilde korunarak duvarlarda ve kubbede dikişler yapıldı. Özellikle kubbe geçişlerinde prizmatik üçgenler içindeki akustiği sağlayan çömleklerde restorasyon yapıldı, olduğu şekilde belgelendi, sergilemesi yapıldı. Son cemaat yerindeki yıldız tonozlar yine sağlamlaştırıldı. Yapı şu anda tamamen ayağa kaldırılmış durumda." 

Büyük çabayla ayağa kaldırılan yapının artık ibadete hazır olduğunu vurgulayan Pektaş, "Yelli Cami gelecek kuşaklara da büyük ölçüde orijinal şekliyle korunarak aktarılmış olacak. Bu yüzden çok mutluyuz. Beçin Antik Kenti'nin en uç, en dış kısmında yer alan bu külliye, cami, medrese ve hamamdan oluşuyor. Onun en önemli yapısı olan Yelli Cami bu şekliyle ayağa kaldırılmış oldu." dedi.

Kaynak: AA
#Beçin Antik Kenti #Menteşeoğulları Beyliği #Yelli Camisi
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Karagümrük 12 19
8. Fenerbahçe 11 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Antalyaspor 12 15
14. Kayserispor 11 14
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 10 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. Liverpool 10 22
4. West Ham 10 20
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 27
2. Real Sociedad 12 25
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 12 14
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 12 10
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6