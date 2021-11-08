'500T - Kayıp Otobüs'ün ön gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Murat Özsoy ve Sinan Yabgu Ünal'ın üstlendiği, "mockumentary" (konuyu ciddi bir belgeselmiş gibi anlatan, aslında tamamen hiciv ve parodi maksadıyla yapılan dizi ve filmler) türündeki dizi, 11 Kasım'da Gain'de izleyiciyle buluşuyor.

Bir 500 T otobüsünün, içindeki tüm yolcularla beraber ortadan kaybolmasını konu alan mini dizinin ön gösterimi, gazetecilerin katılımıyla 500T'nin 62. durağı olan 4. Levent'ten hareket eden otobüste yapıldı.

'HİÇBİR SAÇMALIK BİZİM GERÇEKLERİMİZDEN DAHA SAÇMA DEĞİL'

Gösterimin ardından konuşan senarist ve yönetmen Murat Özsoy, dizide gerçeklikle kurmaca arasında bir dünya kurgulamaya çalıştığını söyleyerek, projeyle kendisinin de yeni bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Özsoy, "Gerçekten 500T ve yolcuları kaybolsaydı bu nasıl olurdu?" sorusunu sürekli kendisine sorduğuna dikkati çekerek, "Ben aslında bir gerçeklik yaratmaya çalıştım ama birinci bölümden sonra yavaşça artık seyirciyi o eğlenceye götürmeye uğraştım. Üç, dört, beş, altı, yedi giderek saçmalıyor. Hiçbir saçmalık bizim gerçeklerimizden daha saçma bir noktaya gitmiyor. Özellikle altını çizmek istediğim bir noktaydı." ifadelerini kullandı.

KAYBOLAN MALEZYA UÇAĞI İLHAM OLDU

Birkaç yıl önce kaybolan Malezya uçağı vakasından ilham alarak böyle bir proje yapmaya karar verdiğini ifade eden Özsoy, sıradan insanların başına gelen büyük olayların konuşulmamasının, gündemde yer almamasının kendisine komik geldiğini anlattı.

'ESPRİ YOK, HERKESİN SAÇMA CİDDİYETLERİ VAR VE BUNA GÜLÜYORUZ'

Murat Özsoy, "500T - Kayıp Otobüs"ün 7 bölümlük bir mini dizi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok komedi dizisinde yer aldım. Genel olarak da kara mizah seviyorum. Ben böyle şeylere gülüyorum, çok absürt geliyor bana beni düşündüren şeyler. Türkiye'de de çok fazla ilginç haber oluyor hayatımıza yansıyan. Bu yaptığımız 'Mockumentary' (sahte belgesel) türünün de çok güzel örnekleri var dünyada. Kimsenin espri yapmadığı, kimsenin doğasına aykırı olmadığı şeye gülmek bana zekice geliyor. Şimdiki kuşakta da ben o televizyon komedisine karşı böyle bir soğuma, mide bulantısı seziyorum. O yüzden bu biraz onun uç örneği oldu. Hiçbir şekilde espri yok. Herkesin saçma sapan ciddiyetleri var ve biz ona gülüyoruz. Bunu başarabilirsem benim için bu bir başarı olur."

500T KAYIP OTOBÜS DİZİSİNİN KONUSU

"Tek bir sefer süresi 240 dakika olan Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan 500T numaralı belediye otobüsü, cuma akşamı yoğun Levent trafiğine girmemek için ara sokaklardan kaçacak olur. Haluk K. yönetimindeki otobüs 4. Levent durağının hemen ilerisinden bir sokak arasına girer. Yaklaşık 200 metre ilerdeki büfenin önünden geçip sağa doğru kıvrılır ve bir daha kimse otobüsten haber alamaz. 500T otobüsü içindeki yolcularıyla ortadan kaybolmuştur."