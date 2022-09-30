5. Sivil Sesler Festivali başladı

TED Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen festival, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Çocuk Korosu'nun performansıyla başladı.

Festivalin açılışına katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, STGM moderatörlerince kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İsminin anlamının sorulması üzerine Meyer-Landrut, Hristiyan geleneğinde isimlerin çoğunun "aziz"den geldiğine dikkati çekerek, "Nikolaus" isminin aslında Anadolu Türkiye'siyle bağlantılı olduğunu, Aziz Nikolaus'un Antalya Demre'deki ilk piskoposlardan biri olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, Hristiyan geleneklerindeki isimlerin daha derin bir kökene de sahip olabileceğine işaret etti.

Türkiye'deki görevinin üzerinden iki yılın geçmesinin ardından Türk kültürü hakkındaki izlenimlerinin nasıl değiştiğine ilişkin soru üzerine Meyer-Landrut, bir ülkede bulunmadan o ülkenin çeşitliliği, zenginliği ve kültürel mirasının anlaşılmayacağını dile getirdi.

- "Buradaki kültürel miras, bizleri Akdeniz çevresindeki tüm coğrafyaya bağlıyor"

Meyer-Landrut, "Özellikle de buradaki kültürel miras, bizleri Akdeniz çevresindeki tüm coğrafyaya bağlıyor. Bu çeşitliliği öğrenmek, bu kökenleri görmek, medeniyetlerin başlangıcını görmek, Göbeklitepe'yi, diğer başka yerleri ziyaret edebilmek, Mezopotamya'yı görmek çok faydalı." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu, birbirinden farklı çeşitli dokularının olduğunu aktaran Meyer-Landrut, bu festivalde de sivil toplum kuruluşlarının çeşitliliğinin yansımasını gördüklerini ifade etti.

Festivaldeki enerji ve gücün ne gibi değişiklikler yaratacağı sorusu üzerine Meyer-Landrut, tüm ülkeden farklı sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini takdir ettiğini belirtti.

Meyer-Landrut, "Eğer bu festivalle ilgili tek bir dileğiniz olsa, sivil toplum kuruluşlarından dileğiniz ne olurdu?" sorusuna ise dileğinin mümkün olduğunca çok fazla insana ulaşmak olabileceği yanıtını verdi.

Etkinlik, "Dünyayı Örgütlenerek İyileştirmek - Sivil Toplum: Mitler ve Gerçekler" adlı açılış paneliyle devam etti.

- Sivil Sesler Festivali

AB'nin desteklediği "Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Sivil Sesler Festivali'nin bu yıl beşincisi düzenleniyor.

Festival, diyalog ve iş birliğini artırmak üzere cinsiyet eşitliği, insan hakları, çevre, engelli, gençlik, çocuk hakları ve kültürel haklar alanlarında çalışan etkin sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor.

Sivil toplum örgütlerine deneyim paylaşma imkanı sunan festival, Türkiye ve AB ülkelerinden farklı sivil toplum örgütleri arasında ortak çalışma alanları oluşturulabilmesi için fırsatlar yaratıyor.

Sivil Sesler Festivali, 30 Eylül-1 Ekim'de yurt içi ve yurt dışından konuklarla sivil toplumun gündemine giren konuların konuşulacağı paneller, atölyeler, etkinlikler, çeşitli sergiler, stantlar, oyunlar ve sahne performanslarına ev sahipliği yapıy