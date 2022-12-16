banner38

5 asırlık gelenek "1001 Hatim"ler başladı

Erzurum'un 5 asırlık Kur'an okuma geleneği olan "1001 Hatim"ler başladı.

Kültür Sanat 16.12.2022, 17:39
5 asırlık gelenek "1001 Hatim"ler başladı

İslam alimi Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.

Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

Camilerde hatim indirilmeye başlanan kentte bugün Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, programda, Pir Ali Baba'nın başlattığı geleneğin, alimlerle devam ettirildiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumanın önemine işaret eden Memiş, "Allah Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu buyuruyor. Asıl olan anlayarak okumaktır. Bu şifadan bizleri faydalandıran din adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnancımıza göre insanoğlunun bir manevi boyutu da var, sadece maddeden ibaret değiliz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Pir Ali Baba'nın Erzurum'un, Türkiye'nin ve İslam aleminin afetlerden, depremlerden ve büyük felaketlerden korunması için gelenek başlattığını hatırlattı.

Geleneğin bugüne kadar devam ettiğini belirten Sekmen, "Güzel bir hizmet başlatmış, Sadece 1. Dünya Savaşı döneminde belli bir süre savaşın getirdiği sıkıntılar dolayısıyla sekteye uğruyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki 'Ben size iki emanet bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerin korunması.' Bu iki emanete sahip çıkarsak yolumuzu şaşırtmayız. Bizler de aynı heyecan ve aşkla bu geleneği devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Daha sonra Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaştı.

Programa, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve din görevlileri katıldı.

Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan "1001 Hatim" kapsamında Kur'an-ı Kerim okunması 13 Ocak tarihine kadar sürecek.

Kaynak: AA
#Erzurum #1001 hatimler
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23