5 asırlık gelenek "1001 Hatim"ler başladı

İslam alimi Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.

Şehrin afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

Camilerde hatim indirilmeye başlanan kentte bugün Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, programda, Pir Ali Baba'nın başlattığı geleneğin, alimlerle devam ettirildiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumanın önemine işaret eden Memiş, "Allah Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu buyuruyor. Asıl olan anlayarak okumaktır. Bu şifadan bizleri faydalandıran din adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnancımıza göre insanoğlunun bir manevi boyutu da var, sadece maddeden ibaret değiliz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Pir Ali Baba'nın Erzurum'un, Türkiye'nin ve İslam aleminin afetlerden, depremlerden ve büyük felaketlerden korunması için gelenek başlattığını hatırlattı.

Geleneğin bugüne kadar devam ettiğini belirten Sekmen, "Güzel bir hizmet başlatmış, Sadece 1. Dünya Savaşı döneminde belli bir süre savaşın getirdiği sıkıntılar dolayısıyla sekteye uğruyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki 'Ben size iki emanet bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerin korunması.' Bu iki emanete sahip çıkarsak yolumuzu şaşırtmayız. Bizler de aynı heyecan ve aşkla bu geleneği devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Daha sonra Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaştı.

Programa, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve din görevlileri katıldı.

Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan "1001 Hatim" kapsamında Kur'an-ı Kerim okunması 13 Ocak tarihine kadar sürecek.