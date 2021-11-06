400 yıllık Mona Lisa tablosunun replikası satışa çıkarılacak
400 yıllık bir tablo olan Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan tablo Paris'te bir müzayedede sanat severler için satışa çıkarılacak.
Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.
ORİJİNALİNE BİREBİR BENZİYOR
1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 1500 ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon euroluk rekor bir fiyata satın alınmıştı.
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