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4'ü yerli 10 film vizyona giriyor

Bu hafta sinemalarda 4'ü yerli 10 film vizyona girerken dikkatleri Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı 'Spencer' çekiyor.

Kültür Sanat 18.11.2021, 22:09
4'ü yerli 10 film vizyona giriyor

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden "Spencer" bu hafta izleyici karşısına çıkıyor.

Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan film, Prenses Diana'nın kraliyete ve Prens Charles'a veda etmeye karar verdiği 1991 yılındaki kritik Noel tatiline odaklanıyor.

ABD'de de ve İngiltere'de de seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan filmin Türkiye'de de aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.

"Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar"

Will Smith'in başrolünde yer aldığı "King Richard", 2000'ler sonrası kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşleri her daim destekleyen ve onların potansiyellerine ulaşmaları için elinden geleni ardına koymayan baba Richard Williams ve genç Serena ile Venus'ün hikayesini anlatıyor.

Reinaldo Marcus Green'in yönettiği filmde, Will Smith, Saniyya Sidney ve Demi Singleton rol alıyor.

"Hayalet Avcıları: Öteki Dünya"

Carrie Coon, Finn Wolfhard ve Mckenna Grace'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya" adlı film, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

"Muallim"

Osmanlının son döneminde Jön Türk olan bir öğretmenin kendi değerleriyle tanışmasına odaklanan TRT ortak yapımı "Muallim" filmi de Öğretmenler Günü'nün olduğu bu hafta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı ve yurt dışındaki bazı festivallerden ödül alan eserde, sürgüne gönderildiği kasabada öğretmenlik yapan bir adamın hayatını anlatıyor.

Filmde Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı oynuyor.

"Cehennem Kapısı"

Arjantin yapımı haftanın korku filmleri arasında yer alan "Cehennem Kapısı", oğluyla birlikte geçirdiği araba kazası sonrası ne olduğunu hatırlayamayan bir biçimde kayıp oğlunu arayan Cecillia'nın hikayesini ele alınıyor.

"Aşk Yolunda"

Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

Romantik komedi türündeki filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş ve Asuman Dabak rol alıyor.

"Yan Etki"

Pekin Azer'in yönettiği gerilim türündeki "Yan Etki" adlı film, hastalığına çare olsun diye aldığı ilacın yan etkisiyle hayatı alt üst olan bir adamın hikayesini seyircilerin dikkatine sunuyor.

"Ecinni 3: Issız Çığlık"

Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

"Ecinni" filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.

"Pişiriciler"

Ute von Münchow-Pohl'un yönettiği Almanya menşeli animasyon yapım "Pişiriciler", 200 yıldır insanlardan uzakta yer altında yaşayan Elfler'in Helvi önderliğinde yeniden yeryüzüne çıkarak asıl gayelerini hatırlamalarını konu ediniyor.

"Dünyanın En Kötü İnsanı"

Joachim Trier imzalı, orijinal ismiyle "The Worst Person in the World", 30'larına yeni girmiş enerjik biri olan Julie'nin, hayattaki yerini bulmaya çalışmasını ve bu arayışın etkilediği ilişkilerini ele alıyor.

Trier'in "Reprise" (2006), "Oslo, 31 Ağustos" (2011) ve "Thelma" (2017) gibi depresif ve psikolojik ağırlıklı filmlerden sonra izleyici karşısına çıkardığı "Dünyanın En Kötü İnsanı" filmindeki rolüyle Renate Reinsve, Cannes Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Kaynak: AA
#sinema #Film #vizyon #Spencer
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