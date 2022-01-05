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3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya'nın hedefi 4 milyon ziyaretçi

Yeni yıl için turist hedefini belirleyen Frig Vadisi 4 milyon ziyaretçiyi karşılamaya hazırlanıyor.

Kültür Sanat 05.01.2022, 01:15 05.01.2022, 01:18
3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya'nın hedefi 4 milyon ziyaretçi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne yapılan yatırımlarla artan turizm potansiyelinin 2022'de zirveye çıkması bekleniyor.

Valilik öncülüğünde son iki yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özel sektör yatırımlarıyla yeni turizm destinasyonu olan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya'nın çehresi değişti.

Tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerin olduğu bölgede sokak sağlıklaştırma projeleri yürütüldü, Maltaş Tapınağı kurtarma kazısı yapıldı. Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi ile geçen yıl temmuz ayında başlayan sıcak hava balonu uçuşları ve çeşitli etkinlikler, ilçeye hareketlilik kazandırdı.

Turistlerin ilgisini çeken Frigya'yı geçen yıl çok sayıda kişi ziyaret etti.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Frigya'nın 2020-2021 yıllarında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde katma değer üreten yatırımlarla buluştuğunu söyledi.

Döğer beldesi ile "Frigya'nın kalbi" olarak nitelendirilen Ayazini köyü arasındaki turizm destinasyonunda çok önemli yatırımların yapıldığını dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bölgede Ayazini Köyü Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi, sıcak hava balonu uçuşları ve Maltaş Tapınağı kazısı çalışmaları yapıldı. Dolayısıyla Frigya, 2021'i de dopdolu geçirdi. Geçen yılın ocak ayından itibaren bölgede yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye başladık. Çeşitli festivallerle de Frigya, yıl boyunca canlılık kazandı."

"Bu yıl Maltaş Tapınağı'mızı turizme açmayı planlıyoruz"

Koyuncu, 2021'de bölgeye çok sayıda araç girişi olduğunu ve Frigya'da 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığını belirtti.

Hedeflerinin 2022'de bu sayıyı iki katına çıkarmak olduğunu aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Frigya'da bu yıl da kamu ve özel yatırımları artarak devam edecek. Bu yıl Maltaş Tapınağı'mızı turizme açmayı planlıyoruz. Döğer beldemizdeki Atlı Spor Tesisi'mizi hizmete alacağız. Yine Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonları sayıları artarak uçuşlarını sürdürecek. Ayazini köyümüzdeki 4'üncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle gastronomi kafeler, butik oteller ve yeni turizm alanları yapılacak. Bunlarla birlikte turizm potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz."

Koyuncu, bölgeye özel sektör yatırımlarının da arttığını, her hafta önlerine farklı fikir ve projelerin geldiğini anlattı.

Frigya'ya yapılacak her katma değerin yanında yer aldıklarına dikkati çeken Koyuncu, "Frigya, 2021'i dolu dolu geçirdi. 2022 yılında ise son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye ve dünya genelinden akın akın turist geleceğine inanıyoruz. Biz gerekli çalışmalarımızı yaptık. İnşallah 2022, Frigya'nın şaha kalkacağı bir yıl olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
#turizm #Frigya #Afyon #ihsaniye
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