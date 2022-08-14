25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başlıyor

TAKSAV tarafından Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali için şu açıklama yapıldı;

Pandemi sebebiyle vermek zorunda kaldığımız 2 yıl aranın ardından; TAKSAV- Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf olarak düzenlediğimiz, Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin, bu yıl 25’incisini gerçekleştireceğimizi sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeniden birlikle olmanın heyecanını yaşayacağımız için büyük bir sabırsızlık içindeyiz. 1996 yılında başlayan “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” serüvenimize 20-28 Kasım 2022 tarihleri arasında devam ediyoruz.

Yaşasın tiyatro yaşasın hayat...

*Not: Başvurular için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.ankaratiyatrofestivali.org