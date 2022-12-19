2022 yılında en çok dinlenen isimler belli oldu

Muud'da 2022'nin en çok dinlenenleri belli olurken, 2022’de en uzun zirvede kalan isim UZİ oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş & Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamayla Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini paylaştı.

Zengin müzik arşiviyle dikkati çeken Muud’da, 2022’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, 2022 yılında yerli albümler kategorisinde zirvede yer aldı.

2022 yılında platformda en uzun süre zirvede kalmayı başaran isim rap müziğin sevilen isimlerinden UZİ oldu. Bu sene en fazla dinlenen şarkı UZİ’nin Arasan da parçası olurken, en çok Semicenk’in Düşer Aklıma şarkısı indirildi.

2022 yılında Muud’un en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde ise Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ilk sıraya yerleşti.

- Yabancılarda şampiyon Maneskin oldu

Muud 2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Måneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası yabancı single kategorisinde liderliği elde etti.

2022 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise "Herkes Bunları Dinliyor" birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital Kanallar ve Servisler Yönetimi Direktörü Salih Çiçek, "Teknolojik gelişmelerle birlikte müziğe erişimin daha kolay ve hızlı olduğu günümüzde trendler de gitgide değişiyor. Türk Telekom olarak bizler de operatörden bağımsız tüm Muud kullanıcılarını 2022 senesinde de zengin içeriklerle buluşturduk. 2023’te dijital müzik platformumuz Muud ile sayısız müzik arşivi ve listesini müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.