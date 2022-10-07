2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan iki insan hakları örgütüne verildi.

Bialiatski, 2020 yılında İsveç'te Doğru Yaşam Ödülü'nü (Right Livelihood Award) kazanmıştı.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Nobel Ödülü kazananları kendi ülkelerinde sivil toplumu temsil ediyor. Uzun yıllardır iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını koruma haklarını savundular. Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve gücü kötüye kullanma olaylarını kayda geçirmek için inanılması zor bir çaba sarf ettiler. Üçü birlikte sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini kanıtlıyor" denildi.