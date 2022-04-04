2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Grammy Ödülleri rötarlı olarak sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül alan isimler damgasını vurdu.

64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.

2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

Yılın albümü Jon Batiste – We Are

Yılın şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/duo grup performansı Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü Olivia Rodrigo

En iyi R&B albümü Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

En iyi yeni sanatçı Olivia Rodrigo

En iyi country albümü Chris Stapleton – Starting Over

En iyi pop solo performansı Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dans/elektronik kayıt Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik albüm Black Coffee – Subconsciously

En iyi rock performansı Foo Fighters – Making a Fire

En iyi metal performansı Dream Theater – The Alien

En iyi rock şarkısı Foo Fighters – Waiting on a War

En iyi rock albümü Foo Fighters – Medicine at Midnight

En iyi alternatif müzik albümü St Vincent – Daddy's Home

En iyi R&B şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi Latin pop albümü Alex Cuba – Mendó