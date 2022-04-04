2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
64. defa düzenlenen Grammy Ödülleri rötarlı olarak sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül alan isimler çok konuşuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Grammy Ödülleri rötarlı olarak sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül alan isimler damgasını vurdu.
64. defa düzenlenen ödül töreni, Covid nedeniyle ertelendikten sonra nihayet dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.
Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Ve nihayet dün gece gerçekleşen törende kazananlar belli oldu. Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü kucaklayarak geceye damga vuran isimler oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins’i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters da birden fazla kategoride ödüle layık görüldü.
2022 GRAMMY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI
Yılın albümü Jon Batiste – We Are
Yılın şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi pop/duo grup performansı Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
En iyi pop vokal albümü Olivia Rodrigo
En iyi R&B albümü Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
En iyi yeni sanatçı Olivia Rodrigo
En iyi country albümü Chris Stapleton – Starting Over
En iyi pop solo performansı Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi dans/elektronik kayıt Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans/elektronik albüm Black Coffee – Subconsciously
En iyi rock performansı Foo Fighters – Making a Fire
En iyi metal performansı Dream Theater – The Alien
En iyi rock şarkısı Foo Fighters – Waiting on a War
En iyi rock albümü Foo Fighters – Medicine at Midnight
En iyi alternatif müzik albümü St Vincent – Daddy's Home
En iyi R&B şarkısı Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi rap albümü Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi Latin pop albümü Alex Cuba – Mendó
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