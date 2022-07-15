2022 Emmy Ödülleri'ni Dwayne Johnson sunacak
Bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu 'The Rock' lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson yapacak.
Kültür Sanat 15.07.2022, 18:08 15.07.2022, 18:12
Bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri, 12 Eylül akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Amerikan Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Emmy Ödülleri'nin bu yılki sunucusu belli oldu.
'The Rock' lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, 74. Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenecek.
50 yaşındaki Amerikalı aktör, DC Süper Evciller Takımı adlı yeni filminin tanıtım çalışmalar kapsamında röportaj verdiği Entertainment Tonight'a Emmy törenini sunacağını açıkladı.
Johnson, "Bana gelip sorduklarında gerçekten ve cidden onur duydum, ama bu sadece bir zamanlama meselesiydi" dedi.
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