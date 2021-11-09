'2021 Necip Fazıl Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde bu yıl 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya geldi.

Şiir yazmanın yanı sıra şiir üzerinde düşünen ve düşüncelerini akıcı denemeler halinde okuyucuya sunan şair Mustafa Aydoğan, "Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne değer bulundu.

Gündelik hayatı, insanlık dramlarını ve geleneğin hallerini ayrıntının gücüyle, görüntüler, sesler, eşyalar üzerinden etkili, sahici bir dille anlatması nedeniyle yazar Mukadder Gemici de "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

Prof. Dr. Tahsin Görgün de geleneksel düşünce birikimini modern düşüncenin imkanlarını dikkate alarak yorumlayan öncü ve ufuk açıcı ilmi çalışmaları kapsamında "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne değer görüldü.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nün sahibi de "Gençlik dönemi boyunca sanatsal kimliğini kurgularken yaşadığı felsefi açmazlara bir çözüm aramış, Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Mağribe birçok coğrafyanın farklı zaman dilimine ait sanat dillerini incelemiş ve nihayetinde tevhidi bakış açısı ile kişisel serüvenini İslamiyetle buluşturmuş bir sanatçı-yazar olarak Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür." gerekçeli kararıyla Hashim Cabrera oldu.

Başta tasavvuf tarihi olmak üzere İslam ilimleri alanında makale ve kitaplarıyla akademiye ve düşünce dünyasına yol gösterici katkılar sağlayan, öğrenci yetiştiren ve birçok klasik eseri Türkçeye kazandıran Prof. Dr. Süleyman Uludağ ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nü aldı.

"Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri" ise bu yıl yazar Safiye Gölbaşı ve Kadir Daniş'e takdim edilecek.

Kazanan isimlere ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek törenle verilecek.