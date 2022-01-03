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2021'in en çok izlenen filmleri belli oldu

Yılın ilk altı ayı kapalı olan sinema salonları 1 Temmuz'dan sonra açılmış, 203 yeni film vizyona girmişti. Açıklanana göre, bu yıl toplam 12 milyon 406 bin 106 kişi sinema salonlarında film seyretti.

Kültür Sanat 03.01.2022, 17:33
2021'in en çok izlenen filmleri belli oldu

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmleri açıklandı. Buna göre Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, bu yıl 1 milyon barajını aşan tek film ve 2021'in en çok izlenen filmi oldu. Yılın en çok izlenen yerli filmi ise aralık ayında vizyona giren Aykut Enişte 2 oldu.

Box Office Türkiye'de yer alan habere göre; yaklaşık 12,5 milyon biletin kesildiği 2021 yılında yerli filmlerin seyirci sayısı 2,9 milyonda kaldı ve pazar payı ise yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. Yabancı filmlerin ise pazar payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti. Yabancı filmlere kesilen 9,6 milyon biletin ise 8,7'si stüdyo (MPA) filmlerinin oldu.

26 hafta boyunca vizyona 203 yeni film girdi. Bunlardan 125 tanesi yabancı film iken 78 tanesi ise yerli filmdi.

ÖRÜMCEK ADAM YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU

Yılın son haftalarında gösterime giren 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home), 934 bini aşkın seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atarken 2021'in en çok izlenen filmi olmayı da başarmış oldu.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, 1 milyon 849 bin 954 izleyici, 46.7 milyon TL hasılatla 2021'in en çok izlenen ve en çok hasılat yapan filmi oldu. Aynı zamanda 1 milyon barajını aşan tek film de oldu.

Yerli filmler arasında en çok seyirciye ulaşan yapım ise yine aralık ayında izleyiciyle buluşan Aykut Enişte 2 filmi oldu.

2021'İN EN ÇOK İZLENEN 10 YERLİ FİLMİ

1- Aykut Enişte 2 - 676.376

2- Âkif - 653.664

3- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 381.993

4- Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - 216.606

5- İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları - 149.814

6- 15/07 Şafak Vakti - 120.706

7- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - 61.207

8- 4N1K Düğün - 46.698

9- Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi - 46.132

10- Seni Bulacam Oğlum! - 40.055

2021'İN EN ÇOK İZLENEN 10 YABANCI FİLMİ

1- Spider-Man: No Way Home - 1.849.954

2- Fast & Furious 9 - 959.767

3- Venom: Let There Be Carnage - 668.752

4- Dune - 610.601

5- Eternals - 379.265

6- Black Widow - 363.589

7- The Boss Baby: Family Business - 331.715

8- The Matrix Resurrections - 308.422

9- Encanto - 295.987

10- Luca - 274.0823

#Film #2021 #vizyon
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