2. Uluslararası Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Kurban Akar, Oğuz Kalafat, Kaan Şimşek tarafından organize edilen 2. Uluslararası Zirve Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede MMY Tantuni, 'Yılın En İyi Tantuni Markası' ödülünü alarak başarısına bir yenisini daha ekledi.

MMY Tantuni, gecede “Yılın En İyi Tantuni Markası” seçilirken ödülü MMY Tantuni Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Şimşek aldı.

Kurban Akar, Oğuz Kalafat, Kaan Şimşek tarafından organize edilen gecede Orhan Gencebay, Polat Yağcı, Mustafa Erdoğan, Ersin Korkut, Oya Başar, Özlem Yıldız, Cem Belevi, Cem Öğretir, Kerem Alışık, Erol Köse, Salih Keçeci başta olmak üzere iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Pars Medya’nın organize ettiği gecede Çocuklar Gülsün Diye Derneği için yüksek miktarda bağış toplanarak yeni bir okul açılması için katkı sağlandı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, derneğe bağışta bulunanlara gecede teşekkür etti.