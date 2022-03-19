19 şair Dünya Şiir Günü’nde buluşacak

Tuğrul Tanyol’un yazdığı bildirinin okunmasıyla başlayacak etkinlikte Adnan Özer’den Ömer Erdem’e, Oktay Taftalı’dan Hüseyin Akın’a Türk şiirinin birçok usta ismi okurlarıyla buluşacak.

KARAR

Şiir Derneği, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü Türkiye, Macaristan ve Mısır’dan katılan şairlerle birlikte kutlayacak. Liszt Enstitüsü-İstanbul Macar Kültür Merkezi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe 19 şair katılacak. Şiir Derneği adına etkinlik hakkında konuşan şair Adnan Özer, programın şair Tuğrul Tanyol tarafından güne özel kaleme alınan bildirinin okunmasıyla başlayacağını kaydetti. Özer, “Bu yılı Tuğrul Tanyol’un sözleriyle idrak etmekten mutluluk duyacağız, ayrıca Macar Kültür Merkezi işbirliği ile yapılacak bu etkinliğin Macarların ulusal şairi Sándor Petőfi doğumunun 200. yılı olması dolayısıyla da ayrı bir anlamı var” diye konuştu.

Etkinliğe Türkiye’den şair Özer’in yanı sıra, Atakan Yavuz, Alphan Akgül, Baki Ayhan T., Çağla Meknuze Kırat, Cengizhan Orakçı, Cenk Gündoğdu, Haydar Ergülen, Hüseyin Akın, Metin Celâl, Ömer Erdem, Selcan Peksan, Mehmet Erte, Oktay Taftalı, Raşit Ulaş, Tuğrul Tanyol, Yiğit Kerim Arslan katılacak. Mısır’dan Ahmad Zekeria ve Macaristan’dan Balázs Szőllőssy de etkinlikte yer alacak.

21 Mart Pazartesi, saat 19.00’da Macar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğe bütün şiirseverler katılabilir.