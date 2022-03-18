18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel sergi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Bağımsızlık” temalı Ulusal Poster Sergisi’nin açılışı ile “Çanakkale Savaşları ve Direnişin Sembolü Mehmet Akif” Paneli 15 Mart'ta Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Bağımsızlık” temalı Ulusal Poster Sergisi, Grafik Tasarım Bölümümüz tarafından hazırlandı. Farklı üniversitelerden sanatçı ve tasarımcı öğretim üyelerinin eserlerinden oluşan sergi 29 Mart’a kadar ziyarete açık kalacak.

“Yaşadığımız hayatı hazırlayan dönüm noktaları”

Sergi açılışında katılımcılara hitap eden Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstiklal Marşı’nın kabulü olan 12 Mart ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart tarihlerinin yakın geçmişimizin en önemli olaylarını içerdiğini belirterek, “Her ikisine de mührünü vuran isimlerden birisi olan Mehmet Akif’in bu olayların üzerinde güneş gibi parlaması çok büyük erdemdir.” dedi.

Bu tarihlerin bugün yaşadığımız hayatı hazırlayan dönüm noktaları olduğuna işaret eden Andı, “Bu günleri bir bilinç olarak, farkındalık olarak bugüne ne kadar taşırsak, bugünün şartları içinde ne kadar çok yorumlayabilirsek o kadar zenginleşiriz. Biz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak iki özel günü birleştirip sergiyle taçlandırmak ve panel ile zenginleştirmek istedik. Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerimiz zengin bir sergi ve doyurucu bir panel hazırladılar. Hem onlara hem de bize ev sahipliği yapan Başakşehir Belediyesi ve değerli Başkanına şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Eşsiz bir kahramanlık destanı”

Çanakkale Zaferi’nin aziz şehitlerini minnetle yâd ederek konuşmasına başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bağımsızlık temalı sergimiz, Türkiye genelinden sanatçı ve tasarımcı öğretim üyelerimizin eserleriyle oluşturuldu. Sergimizde emeği geçen, eserleriyle bizlere Çanakkale ruhunu yaşatan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır.” diye konuştu.

Çanakkale ruhunun gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edilecek kutsal bir değer olduğunu vurgulayan Kartoğlu, “Bu bilinç ve kararlılıkla hareket ederek; vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak aziz şehitlerimize olan şükran borcumuzu da ödeyebiliriz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sergide eserleri bulunan akademisyenlerle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 29 Mart’a kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ziyaret edilebilecek.

Çanakkale’nin bugüne taşıdığı anlamlar

Sergi açılışının ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun moderatörlüğünde “Çanakkale Savaşları ve Direnişin Sembolü Mehmet Akif” paneli düzenlendi. Gençlerin dikkatle dinlediği panelde, Zaferin bugüne taşıdığı anlamlara değinen Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Çanakkale’nin millet olma ruhu aşıladığının altını çizdi.

“Emperyalizme Direniş Bilinci ve Çanakkale’nin Yükselen Sesi: Mehmet Akif” başlığında bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, Çanakkale Savaşlarına bugünün penceresinden nasıl bakılması gerektiği üzerinde durarak, Mehmet Akif’in Çanakkale ruhunu bugüne taşımada üstlendiği rolü anlattı.

Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Saygılı da “Çanakkale Savaşları: Sebep ve Sonuçları” başlığında savaşın dönüm noktalarını, kahramanlarını ve tüm dünya açısından sonuçlarını değerlendirdi.