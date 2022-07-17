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13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "7 Tenor" konseriyle başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde başladı.

Kültür Sanat 17.07.2022, 10:23
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "7 Tenor" konseriyle başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı yedi tenorun aynı anda sahnede olduğu açılış konserinin orkestra şefliğini, Zdravko Lazarov üstlendi.

Açılıştan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul'un dünyanın incisi olduğunu belirterek İstanbul'un incisinin de dünyada "Altın Boynuz" olarak bilinen Haliç olduğunu söyledi.

Karahan, bu akşam "7 Tenor" konseriyle başladıklarını ifade ederek "Bu yıl opera festivalini açık havada ferah ferah Haliç'in muhteşem gün batımında ve bu güzel manzara eşliğinde izleyicilerimizle buluşturmak istedik." dedi.

Koronavirüs salgını süresince izleyicilerden uzak kaldıkları için çok şey biriktirdiklerini aktaran Karahan, "Çok güzel işler hazırladık, şimdi onları izleyicilerimizle paylaşma zamanı. Dünyada uluslararası olarak düzenlenen opera festivalleri kendi yüksek kaliteli prodüksiyonlarıyla dünyada ün yapmış solistleri, şefleri, bale ise dansçıları davet ederek yapıyorlar. Biz de Angela Gheorghiu, Nikoloz Lagvilava ya da Ramona Zaharia gibi isimleri çağırdık. Çok yüksek kalitede prodüksiyonlar gerçekleştirerek dünyadan önemli sanatçıları solistleri şefleri davet ederek festivalimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, bu akşamki konserde de iki parça seslendireceğini belirterek aynı zamanda 20 Temmuz'daki "Tosca" temsilinde de sahnede olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü bestecilerin sevilen ünlü opera eserlerinden aryaların yanı sıra şarkıların, türkülerin ve napolitenlerin de yer aldığı konserde tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekci, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk seyirciyle buluştu.

Festivalde Ankara, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği dört büyük opera eseri ve bir konserin yer aldığı festivalde "Saraydan Kız Kaçırma" eseri Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

"Tosca"

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği "Tosca" operası, 20 Temmuz akşamı sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Bestesi Giacomo Puccini'ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eser, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı ve ilk "Tosca" başrolünü üstlenen opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına, kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, rejisör ve eğitimci Prof. Zeliha Berksoy'un prodüksiyonuyla sahneleniyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetiminde yer alacağı eserde, Rumen opera sanatçısı soprano Angela Gheorghiu "Tosca", tenor Murat Karahan "Cavaradossi", Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Eralp Kıyıcı "Scarpia" rolünde sahnede olacak.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar'a, koreografisi Özge Ay'a, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, dramaturjisi ise Gülümden Alev Karaman'a ait.

"IV. Murat"

Antalya Devlet Opera ve Balesi "IV. Murat" operası ile Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü, 23 Temmuz'da sahneye taşıyacak.

"IV. Murat" operasının bestesi orkestra şefi Okan Demiriş'e, librettosu Turan Oflazoğlu'na ait. Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasının şef Hakan Kalkan yönetiminde yer alacağı eserin rejisi Haldun Özerten imzasını taşıyor.

Sultan IV. Murat Han'ın payitahtında 1623-1640'taki Osmanlı İmparatorluğu'nu, saray yaşamını ve taht kavgalarını konu alan eserde "Sultan Murat" rolünde Engin Suna yer alıyor.

"Kösem Sultan" rolünde Arzu Yaman, "Sadrazam Topal Recep Paşa" rolünde Umut Tarik Akça ve Antalya DOB sanatçıları sahnede olacak.

"Carmen"

Fransız besteci Georges Bizet'nin dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen eseri "Carmen", ünlü İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin prodüksiyonu ve İDOB başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt'un muhteşem koreografisi ile festival kapsamında 27 Temmuz'da izlenebilecek.

Ünlü Romen mezzo-soprano Ramona Zaharia'nın "Carmen" rolü ile sahnede olacağı gecede "Don Jose"yi Efe Kışlalı, "Escamillo"yu ise Murat Güney seslendiriyor.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda, tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene kızı Carmen'in hikayesinin anlatıldığı eserin dekorunu Zeki Sarayoğlu, kostümlerini Ayşegül Alev, ışık tasarımını Giovanni Pirandello hazırladı.

"Saraydan Kız Kaçırma"

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası, 30 Temmuz'da AKM'de 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin kapanış eseri olacak.

Caner Akın'ın rejisiyle İDOB tarafından sahnelenecek eser, klasik haline sadık kalınarak uzun süre dünya gündemini meşgul eden küresel salgına göndermelerin yapıldığı farklı bir reji ile seyirci karşısında olacak.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın sanatçılara eşlik edeceği temsilde ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine, Olcay Engin Kaymaz dekor ve kostüm tasarımına, Taner Aydın ise ışık tasarımına imza atıyor.

"Saraydan Kız Kaçırma" operasında "Belmonte" rolünde Ufuk Toker, "Osmin" rolünde Umut Tingür, "Konstanze" rolünde Ceren Aydın, "Blondchen" rolünde Işılay Meriç Karataş, "Pedrillo" rolünde Serkan Bodur, İstanbul Devlet Opera Balesi solistleri eşliğinde sahnede olacaklar.

Festival kapsamında yer alan bütün eserler saat 21.00'de sahnelenecek.

Kaynak: AA
#13. uluslararası istanbul opera festivali #7 tenor #Haliç Kongre Merkezi
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