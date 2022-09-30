13. Uluslararası Dergi Günleri" edebiyatseverlerle buluştu

Sirkeci Garı'nda kapılarını açan etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol ve yazarlar da katıldı.

Açılışta konuşan Demircan, Müslüman düşünürlerin tarih boyunca insanı, ruh, beden ve akıl olarak tasnif ettiklerine değinerek, "Toplumda kültür, sanat ve şehir olarak kendisini gösterir. Kültür sanat hayatı, şehir hayatı toplumu var eden dinamiklerdendir. Dergicilik gibi düşünce hayatını oluşturan faaliyetler olmadan hiçbir şey olmaz. Şehrin böylesine anlamlı ve merkezi bir noktasında düşünce hayatını destekleyen geniş katılımlı bir dergicilik fuarını düzenleyenleri gönülden alkışlıyorum." dedi

Dergiciliğin yazmak, çizmek ve tasavvur etmekten geçtiğini dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Dergiler düşüncelerini, edebiyatı, şiirlerini göstermek isteyen herkese bir mecradır. Bütün önemli fikir insanları, ilk denemelerini bu dergiler sayesinde ortaya çıkartmıştır. Dergiciliğe emek ve gönül vermiş herkesi tebrik ediyorum."

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Uçar da fuarlarda düşünen, yazan, çizen ve fikirler ortaya koyan insanların bir araya geldiğinden bahsederek, "Bunların ismi veya mecrası değişebilir ama dergilerin insan yetiştirme özelliği daimdir. Mevlana İdris Zengin, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Asım Gültekin, Bülent Parlak ve niceleri dergilerle kendilerini ifade etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Dergilerin yazarları için birer okul olduğunu aktaran Uçar, "Eğitim ve ortam olmak hasebiyle dergilerin varlığı, kültürel üretim sürecini devam ettirecek en önemli araçlardır." dedi.

Ulusal ve uluslararası dergilerin konuk olduğu, ilki 2010'da düzenlenen fuar, 2 Ekim'e kadar devam edecek.

Fanzin ve online dergilerle gençlik, okul, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergilerinin de yer alacağı fuarda 183 etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarın ilk günü yazar Sibel Eraslan "Bir Okuyuş Kalsın Bizden Geriye", gazeteci yazar Cihan Aktaş ise "Türler Arasında Gezinti" başlıklı konuşma yaptı. Turan Kışlakçı, Bekir Cantemir, Erol Erdoğan, Saadettin Acar ve Metin Uçar'ın katılımıyla "Mevlana İdris Paneli" düzenlendi.