11. Uğur Mumcu'yu Anma Koşusu yapıldı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 11. Kez düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu, sporseverleri bir araya getirdi. Yarışmada 500’den fazla koşucu, 5 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti. Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümünde anmak ve anısını yaşatmak için düzenlenen yarışı, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar, İmam Aydın ve Cengiz Türkmen’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Mahalle Muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi İştirak Şirketlerinin Yöneticileri, İstanbul Atletizm Hakemleri, İstanbul Atletizm İl Temsilcileri ile çok sayıda Kartallı izledi.

Kartal Belediyesi’nin 25 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına 2010 yılından beri düzenlendiği Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden sabah 10.15’de başladı. Koşu, Gençler (18-19 yaş), Büyükler Genel (35-44 yaş, 45-54 yaş, 55-64 yaş ile 65 ve üzeri yaşlar) gruplarında 5 kilometrelik kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yoğun kar yağışı altına gerçekleşen yarışta ekipler çevre trafik güvenliği aldılar.

5 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Abdullah Tuğluk birinci, Halil Yaşin ikinci, Mestan Turhan üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Ezgi Kaya, ikinci Fadime Ayazma, üçüncü ise Umahan Şahin oldu. Gençler 18-19 yaş erkeklerde ise birinci Ayetullah Baş birinci, Yusuf Doğangün ikinci, Uğur Kemal Derin üçüncü olurken, kadınlarda Tuğçe Özkan birinci, Esmanur Yılmaz ikinci, Ceydanur Yılmaz ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Koşunun ödül töreni ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin içinde yapıldı. Kadınlar ve erkeklerde toplam 8 Kategoride madalya verilen ödül töreninden kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın tüm katılımcılara teşekkür ederek soğuk ve karlı havaya rağmen koşuya gösterilen ilginin yoğun olduğunu söyledi. Mumcu’nun bir demokrasi şehidi olduğunu ve cumhuriyet değerlerini koruyan bir aydın olduğunu, bu nedenle de hedef seçildiğini belirten Aydın, koşunun bu yönüyle de yaşatılması gereken bir spor etkinliği olduğunu söyledi.