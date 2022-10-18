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10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri belirlendi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ümit Köreken'in "Bir Umut", Cüneyt Karakuş'un "Eflatun", Atalay Taşdiken'in "Hara", Ümran Safter'in "Kabahat", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece", Cem Demirer'in "Mendirek", Olgun Özdemir'in "Tatlı Süt Köpüğü", Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in "Tebessüm" ve Hakan Kerim Karademir'in "Uçuş 811" filmleri yarışacak

Kültür Sanat 18.10.2022, 17:28
10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri belirlendi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "10. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler açıklandı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 21-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ümit Köreken'in "Bir Umut", Cüneyt Karakuş'un "Eflatun", Atalay Taşdiken'in "Hara", Ümran Safter'in "Kabahat", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece", Cem Demirer'in "Mendirek", Olgun Özdemir'in "Tatlı Süt Köpüğü", Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in "Tebessüm" ve Hakan Kerim Karademir'in "Uçuş 811" filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan yapımlardan "Eflatun", "Tebessüm" ve "Uçuş 811" filmleri dünya prömiyerlerini 10. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film’in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Eflatun", "Kabahat", "Kar ve Ayı", "Mendirek" ve "Uçuş 811" filmleri yarışacak.

- Festivalin biletleri 17 Ekim'de satışa sunulacak

Festivalin sembolü olan yunus motifinin yer aldığı afişinden uyarlanan ve İstanbul’un en güzel manzaralarını içinde barındıran tanıtım videosu yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek festivalin biletleri 17 Ekim'de satışa sunulacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.

#10. Boğaziçi Film Festivali #filmler
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