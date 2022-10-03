'1. Kocaeli Kısa Film Festivali'nde ödüllerinin sahipleri belli oldu
Festivalde "En İyi Film" ödülüne Reşat Fuat Çam'ın "Kömür" filmi layık görüldü, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Kayhan Açıkgöz, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Pınar Gök aldı.
Avrasya Kültür ve Sanat Derneğinin bu yıl ilk kez düzenlediği "Kocaeli Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Kocaeli Kaya Grup'un katkı sunduğu festivalin ödül töreni, Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Festivalin üçüncü gününde yapılan törende, "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri sahiplerine verildi.
Başvuran 757 filmden 12'sinin finale kaldığı festivalde, Reşat Fuat Çam'ın yönettiği "Kömür", "En İyi Film" seçildi. Aynı filmle Pınar Gök de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "İntihar Bekçisi" filmindeki rolüyle Kayhan Açıkgöz aldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
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|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Erzurumspor
|5
|3
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Celta Vigo
|7
|10
|11. Mallorca
|7
|8
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
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