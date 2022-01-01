banner38

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun unutulmayan 10 sözü...

Genel 01.01.2022, 14:10
Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun unutulmayan 10 sözü...
1/39

13 Ağustos 1926'da Mayarí'de dünyaya gelen Küba Devriminin Önderi Fidel Castro hayatını kaybetti.