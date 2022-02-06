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Kraliçe Elizabeth: 'Benden sonra o kraliçe olacak'

Genel 06.02.2022, 16:02
Kraliçe Elizabeth: 'Benden sonra o kraliçe olacak'
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, kendisinin ardından oğlu Prens Charles'ın tahta çıkacağını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın 'kraliçe' olacağını açıkladı.