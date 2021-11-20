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3. Sayfa
Röportaj
Kötü haber: Kırık var
Spor
20.11.2021, 17:38
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Süper Lig'in dikkat çeken kalecilerindne biri olan Yeni Malatyasporlu Abdulsamed Damlu'nun antrenman sırasında ayak baş parmağında kırık meydana geldi.
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#vefat
#abd
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Vedat Muriqi
#Galatasaray
#Rıdvan Dilmen
#Bursaspor
#Trabzonspor
#koronavirüs
#estetik
#Adana Demirspor
#GS
#Zülfü Livaneli
#final
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
#meyve
#Karantina
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