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Kötü haber: Kırık var

Spor 20.11.2021, 17:38
Kötü haber: Kırık var
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Süper Lig'in dikkat çeken kalecilerindne biri olan Yeni Malatyasporlu Abdulsamed Damlu'nun antrenman sırasında ayak baş parmağında kırık meydana geldi.