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Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı?

Genel 09.11.2021, 14:28
Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı?
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Oyuncu ve TV yorumcusu olan Hakan Ural, koronavirüsle mücadele ediyor. Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia ediliyor.