GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Genel
09.11.2021, 14:28
1/9
Oyuncu ve TV yorumcusu olan Hakan Ural, koronavirüsle mücadele ediyor. Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia ediliyor.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı?
EYT'lilerin heyecanla beklediği 5'li formül masada
Gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?
Reyting kurbanı oldu! FOX TV o dizinin fişini çekti
Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken 'EDHO' açıklaması
Yeni Galeriler
Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Transfer harekatı! Talisca bombası
Eski Galatasaraylı, Fenerbahçe yolunda!
EYT'lilerin heyecanla beklediği 5'li formül masada
Gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Öğrenci servisi dereye devrildi: Çok sayıda yaralı var
Almanya Polonya sınırındaki göçmen krizinden Türkiye'yi sorumlu tuttu
Havadaki sis balık fiyatlarını artırdı
Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı generale hapis
Popüler Haberler
Gıda krizi büyüyor! 'Evlerinizde stok yapın çağrısı'
Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı
Anlaşma sağlandı! Orta sahaya ilk hamle
Fatih Terim 'Ne olursa olsun onu Galatasaray'a getir' dedi
#vefat
#Adana Demirspor
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#meyve
#artış
#Bursaspor
#abd
#Vedat Muriqi
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Trabzonspor
#eş
#GS
#Zülfü Livaneli
#gazeteci
#deplasman taraftarı
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Adana Demirspor
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#meyve
#artış
#Bursaspor
#abd
#Vedat Muriqi
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Trabzonspor
#eş
#GS
#Zülfü Livaneli
#gazeteci
#deplasman taraftarı
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam