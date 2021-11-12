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Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural'dan haber var!

Genel 12.11.2021, 13:48
Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural'dan haber var!
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Koronavirüsle mücadele eden ve takipçilerinden dua isteyen Hakan Ural sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.