Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının yeni belirtisi çıktı

Omicron varyantının etkisiyle dünya genelinde vaka sayıları tırmanışa geçti. Yeni varyantla ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Omicron varyantının yeni bir belirtisini keşfetti.

Koronavirüs vaka sayıları başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde artış gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bu rakamlarla birlikte, Türkiye'de bir günde ulaşılan en yüksek vaka sayısı da kayıtlara geçmiş oldu.

İSHAL GEÇİRENLER DİKKAT

Araştırmacılar, Omicron varyantının en etkili belirtilerinden birinin şiddetli ishal olduğunu tespit etti. Varyanta yakalanan insanların bir kaç gün sonra ishal olduğu belirtildi. Uzmanlar, Omicron varyantında hastane yatışlarının daha düşük olduğunu ancak bulaşın yüksek olduğunu ifade ediyor.